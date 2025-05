IAEA On Radiation Leak in Pakistan: न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले के बाद पाकिस्तान में लीक हो रहा रेडिएशन? IAEA ने बताया सच

Pakistan Nuclear Facility Radiation Leak News: पाकिस्तान के किराना हिल्स इलाके में स्थित एक न्यूक्लियर फैसलिटी में रेडिएशन लीक होने की रिपोर्ट्स आई थीं, लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) ने इस बात की पुष्टि की है कि पाकिस्तान के किसी भी न्यूक्लियर फैसलिटी से कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है. भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईएईए के एक प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर स्पष्ट बयान दिया.

आईएईए के प्रवक्ता ने एक सवाल के जवाब में कहा, "हम उन रिपोर्ट्स से अवगत हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं. उपलब्ध जानकारी के आधार पर, पाकिस्तान के किसी भी न्यूक्लियर फैसलिटी से कोई रेडिएशन लीक या रिलीज नहीं हुआ है."

आईएईए का 'इंसीडेंट और इमरजेंसी सेंटर' अंतरराष्ट्रीय न्यूक्लियर और रेडियोलॉजिकल आपात स्थितियों और घटनाओं से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है, चाहे वे दुर्घटना, लापरवाही या जानबूझकर की गई कार्रवाई के कारण हों.

यह बयान अमेरिकी राज्य विभाग के एक प्रमुख प्रवक्ता टॉमी पिगॉट के बयान के समान था, जिन्होंने 13 मई को एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा था कि अमेरिका पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन लीक की रिपोर्ट्स के बाद कोई टीम भेजने का विचार नहीं कर रहा है.

12 मई को भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल ए.के. भारती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्पष्ट किया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के किराना हिल्स में किसी न्यूक्लियर फैसलिटी को निशाना नहीं बनाया था. उन्होंने मजाक करते हुए कहा, "हमें तो यह भी नहीं पता था कि किराना हिल्स में कोई न्यूक्लियर इंस्टालेशन है. और हम वहां कुछ भी नहीं मारे हैं."

The International Atomic Energy Agency (IAEA) has confirmed that there has been no radiation leak from any nuclear facility in Pakistan.

