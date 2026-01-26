पद्म श्री पुरस्कारों में जर्मन विद्वान भी शामिल

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पद्म पुरस्कार 2026 की आधिकारिक सूची जारी की है, जिसमें राष्ट्रपति ने कुल 131 पुरस्कारों को मंजूरी दी है. सूची में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री शामिल हैं.भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को पद्म पुरस्कार 2026 के लिए चुने गए लोगों की आधिकारिक सूची जारी की. मंत्रालय के मुताबिक, भारत के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कार के लिए कला, साहित्य, चिकित्सा, विज्ञान, खेल, सामाजिक सेवा और सार्वजनिक जीवन सहित विभिन्न क्षेत्रों में समाज पर स्थायी प्रभाव छोड़ने वाले व्यक्तियों को शामिल किया गया है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है. इस बार पद्म विभूषण के लिए 5, पद्म भूषण के लिए 13 और पद्म श्री के लिए 113 लोगों को चुना गया है.

पद्म विभूषण पुरस्कार

पद्म विभूषण के लिए जिन पांच लोगों का नाम सूची में है, उनमें दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वी. एस. अच्युतानंदन को पद्म विभूषण मरणोपरांत दिए गए हैं. इसके अलावा प्रसिद्ध वायलिन वादक एन. राजम और वरिष्ठ न्यायविद के. टी. थॉमस को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा. पद्म विभूषण की सूची में शिक्षाविद और साहित्यकार पी. नारायणन का नाम भी शामिल है.

मंत्रालय की सूची के अनुसार, पद्म भूषण पाने वालों में प्रसिद्ध गायिका अलका याग्निक और अभिनेता ममूटी शामिल हैं. इसके साथ ही व्यापार और उद्योग श्रेणी में उदय कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है. कला श्रेणी में पीयूष पांडे को पद्म भूषण (मरणोपरांत) और खेल श्रेणी में टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को भी पद्म भूषण के लिए चुना गया है. पद्म भूषण की सूची में भगत सिंह कोश्यारी, कल्लीपट्टी रामासामी पलानीस्वामी, डॉ. नोरी दत्तात्रेयुडु, एस के एम मैइलानंदन, शतावधानी आर गणेश, शिबू सोरेन, वी के मल्होत्रा, वेल्लापल्ली नटेसन जैसे नाम भी शामिल हैं.

113 पद्म श्री पुरस्कार

मंत्रालय ने कहा कि पद्म श्री पुरस्कारों में इस बार 113 लोग शामिल हैं. सूची में खेल और कला जगत के कुछ चर्चित नाम भी हैं. उदाहरण के तौर पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर, क्रिकेटर रोहित शर्मा, हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया और अभिनेता सतीश शाह को पद्म श्री के लिए चुना गया है. सतीश शाह का हाल ही में निधन हो गया था.

पद्म श्री सूची में 19 महिलाएं, 6 विदेशी नागरिक और 16 मरणोपरांत पुरस्कार शामिल हैं. इनमें जर्मनी के लार्स-क्रिस्टियान कॉख भी हैं, जो जर्मन संगीत विशेषज्ञ, संगीत विद्वान और संग्रहालय निदेशक हैं.

2018 से कॉख बर्लिन के हुम्बोल्ट फोरम में एथ्नोलोजिकल म्यूजियम और म्यूजियम फ्योर एशियाटिशे कुंस्ट के निदेशक हैं. उनका काम बड़ा इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने 30 साल से ज्यादा समय तक भारत में संगीत पर शोध किया. उनके मुख्य शोध क्षेत्र उत्तर भारतीय संगीत के सिद्धांत और प्रैक्टिस, वाद्ययंत्रों का अध्ययन, सांस्कृतिक संदर्भों में ऑडियो विजुअल मीडिया, लोकप्रिय संगीत और शहरी संस्कृति, ऐतिहासिक संदर्भ में संगीत व्याख्याएं और संगीत को सहेजना हैं.

'गुमनाम नायकों' का सम्मान

इस सूची में देश भर से 45 ´गुमनाम नायकों` को अलग अलग क्षेत्रों में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है. यह सूची उन लोगों पर केंद्रित है जिन्होंने दशकों तक जमीनी स्तर पर चुपचाप काम किया. इन सम्मान पाने वालों में कई लोग हाशिये पर रहने वाले समुदायों से आते हैं. सूची में दलित और पिछड़े वर्गों, आदिम जनजातियों और दूर दराज या कठिन भौगोलिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को जगह दी गई है. कई सम्मानित लोगों ने लंबे समय तक ऐसे काम किए जो अक्सर सुर्खियों से दूर रहते हैं, लेकिन समाज की बुनियादी जरूरतों से सीधे जुड़े होते हैं.

इस सूची में जिन लोगों के नाम शामिल हैं, उनमें आर्मिडा फर्नांडीज, भगवानदास रैकवार, भिकल्या लाडक्या धिंडा, ब्रिज लाल भट्ट, बुधरी ताती, चरन हेम्ब्रम, चिरंजी लाल यादव, धर्मिकलाल चुन्लीलाल पंड्या, गाफरुद्दीन मेवाती जोगी, इंदरजीत सिंह सिद्धू, कोल्लक्कयिल देवकी अम्मा जी, कुमारसामी थंगराज, महेंद्र कुमार मिश्रा, मीर हाजीभाई कासंभाई, मोहन नागर, निलेश विनोदचंद्र मंडलेवाला, नुरुद्दीन अहमद, पद्मा गुरमेट, पोखिला लेकथेपी, रघुवीर तुकाराम खेडकर, राजस्तपाठी कालिअप्पा गाउंडर, रामा रेड्डी ममिडी, रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले, संग्युसंग एस पोंगेनर, शाफी शौक, श्रीरंग देवबा लाड, सिमांचल पात्रो, तगा राम भील, तेची गुबिन और युमनाम जत्रा सिंह शामिल हैं.

पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं. ये पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं. पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री. पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है. पद्म भूषण उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है जबकि पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है.