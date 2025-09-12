ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को 27 साल जेल की सजा, तख्तापलट की कोशिश का दोषी पाया गया

ब्रासीलिया, 12 सितंबर : ब्राजील (Brazil) के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो (Jair Bolsonaro) को 27 साल और तीन महीने की जेल की सजा सुनाई गई है. सुप्रीम कोर्ट के 5 में से 4 जजों ने उन्हें देश में तख्तापलट की कोशिश का दोषी माना. इसके बाद कोर्ट ने जेयर बोल्सोनारो को जेल की सजा सुनाई. बोल्सोनारो को पांच मामलों में दोषी पाया गया है, जिनमें तख्तापलट की साजिश रचने, लोकतांत्रिक कानून व्यवस्था को हिंसक रूप से खत्म करने का प्रयास, एक सशस्त्र आपराधिक संगठन में भागीदारी, गंभीर क्षति पहुंचाने और सूचीबद्ध विरासत स्थलों की दुर्दशा जैसे आरोप शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को मामले की सुनवाई शुरू की, जिसमें दोषसिद्धि के लिए मामले की समीक्षा कर रहे 5 जजों की बेंच के बहुमत की जरूरत थी. जस्टिस एलेक्जेंडर डी मोरेस और फ्लेवियो डिनो ने बोल्सोनारो को संबंधित आरोपों में दोषी पाया, जबकि न्यायाधीश लुईज फक्स ने बुधवार को उन्हें बरी करने के पक्ष में मतदान किया. सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस कारमेन लूसिया और क्रिस्टियानो जानिन ने गुरुवार को उन्हें दोषी ठहराने के लिए अपने वोट डाले. यह भी पढ़ें : Charlie Kirk Murder Case: FBI ने जारी किया संदिग्ध का नया वीडियो, छत से कूदकर जंगल में भागा

पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के पास सजा के फैसले को चुनौती देने का मौका है. वे इस फैसले के खिलाफ 11 जजों वाली पूर्ण सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं. फिलहाल, 70 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति वर्तमान में नजरबंद हैं. इस स्थिति में वे सुनवाई के अंतिम चरण में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हुए. उन्होंने इस मुकदमे को 2026 के राष्ट्रपति चुनाव में उनकी उम्मीदवारी रोकने की साजिश करार दिया था, हालांकि उन्हें पहले ही अन्य आरोपों में सार्वजनिक पद के लिए अयोग्य ठहराया जा चुका है. इसे बोल्सोनारो ने 'विच हंट' कहा था.

उनके इस बयान को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी समर्थन दिया था, जिन्होंने बोल्सोनारो के मुकदमे के जवाब में ब्राजील पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया. बोल्सोनारो को दोषी ठहराने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा था, "यह बहुत आश्चर्यजनक है. यह वैसा ही है, जैसा उन्होंने मेरे साथ करने की कोशिश की थी, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए."