Electric Streetcar Crash: लिस्बन में इलेक्ट्रिक स्ट्रीटकार दुर्घटनाग्रस्त, 15 लोगों की मौत, 18 घायल

लिस्बन, 4 सितंबर : लिस्बन के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक ग्लोरिया फनिक्युलर (Gloria Funicular) के दुर्घटनाग्रस्त होने से 15 लोगों की मौत हो गई और 18 अन्य घायल हो गए. घायलों में पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है. यह जानकारी स्थानीय मीडिया ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इमरजेंसी (National Institute of Medical Emergency) के हवाले से दी. समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, पुर्तगाली राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने बेलेम पैलेस में गुरुवार से रविवार तक होने वाले पुस्तक महोत्सव को रद्द कर दिया है.

राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित एक बयान के अनुसार, यह निर्णय लिस्बन में ग्लोरिया फनिक्युलर (इलेक्ट्रिक स्ट्रीटकार) से जुड़ी गंभीर दुर्घटना के पीड़ितों की स्मृति और शोक संतप्त परिवारों के प्रति एकजुटता में लिया गया है. सभी दलों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया और सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया. लिस्बन के मेयर कार्लोस मोएदास ने इसे 'एक कठिन दिन' बताते हुए कहा कि शहर 'कड़ी मेहनत' कर रहा है. यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पुर्तगाली भाषा में पोस्ट करके अपनी संवेदना व्यक्त की. उन्होंने लिखा, "मुझे प्रसिद्ध एलेवेडोर दा ग्लोरिया के पटरी से उतरने की खबर सुनकर दुख हुआ." यह भी पढ़ें : ‘भारत हमें टैरिफ से मार रहा है’, दुनिया का सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश… डोनाल्ड ट्रंप ने अब कह दी ये बात

स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा, ''वह लिस्बन में ग्लोरिया फनिक्युलर की भयानक दुर्घटना से स्तब्ध हैं." पोस्ट में सांचेज ने पीड़ितों के परिवारों और पुर्तगाली लोगों के प्रति 'इस कठिन घड़ी में' 'अपना पूरा स्नेह और एकजुटता' व्यक्त की. उन्होंने आगे कहा, "घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं." इतालवी विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने लिखा कि उन्होंने पुर्तगाली विदेश मंत्री पाउलो रंगेल से मुलाकात की और 'पीड़ितों के प्रति अपनी एकजुटता' व्यक्त की. लिस्बन स्थित अमेरिकी दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में दुर्घटना के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी.

दूतावास ने लिखा, "लिस्बन के ग्लोरिया फनिक्युलर के पटरी से उतरने की दुखद घटना से हम स्तब्ध हैं. हम मृतकों के प्रति शोक व्यक्त करते हैं और पुर्तगाल के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हैं. सभी प्रभावित लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है." पुर्तगाली सरकार ने कहा कि दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू होगी. यह दुर्घटना मध्य लिस्बन में एवेनिडा दा लिबरडेड के पास हुई. फनिक्युलर का डिब्बा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. स्थानीय मीडिया के अनुसार, यह फनिक्युलर से जुड़ी पहली दुर्घटना नहीं है. 2018 में भी इसी तरह की एक दुर्घटना हुई थी, हालांकि उस समय कोई घायल नहीं हुआ था. 19वीं सदी के अंत में निर्मित, ग्लोरिया फनिक्युलर, रेस्टॉराडोरेस स्क्वायर को प्रिंसिपे रियल जिले से जोड़ता है, जिसकी चटख पीले रंग की गाड़ियां खड़ी ढलानों पर चलती हैं. यह हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है.