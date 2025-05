India Pakistan Ceasefire: चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने NSA अजीत डोभाल से फोन पर की बात, शांति और युद्धविराम पर दिया जोर; पहलगाम आतंकी हमले को बताया निंदनीय कृत्य

India Pakistan Ceasefire: भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच फोन पर अहम बातचीत हुई है. इस बातचीत में दोनों नेताओं ने भारत-पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव, पहलगाम आतंकी हमला और क्षेत्रीय शांति को लेकर खुलकर चर्चा की. चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि अजीत डोभाल ने बातचीत में साफ कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में भारतीय सुरक्षाबलों को गंभीर नुकसान हुआ है. इसलिए भारत को आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी ही होगी. उन्होंने यह भी दोहराया कि युद्ध भारत का विकल्प नहीं है और यह किसी भी पक्ष के हित में नहीं होगा.

डोभाल ने कहा कि भारत और पाकिस्तान युद्धविराम के लिए प्रतिबद्ध हैं और दोनों देश क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल करना चाहते हैं.

Chinese Foreign Minister Wang Yi had a phone conversation with Indian National Security Advisor Doval

As per Chinese Foreign Ministry, "Doval said that the Pahalgam terrorist attack caused serious casualties among Indian personnel and that India needed to take counter-terrorism… pic.twitter.com/38ZyFkHrTN

— ANI (@ANI) May 10, 2025