China Ban Cryptocurrency? चीन में क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पर बैन? जानिए सोशल मीडिया के दावे की सच्चाई

Crypto Ban In China? आजकल सोशल मीडिया पर एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है कि चीन ने क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, माइनिंग और इससे जुड़ी सभी सेवाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. अगर आप भी इस खबर को लेकर उलझन में हैं, तो आइए जानते हैं कि इस दावे में कितनी सच्चाई है और चीन में क्रिप्टो को लेकर असल में क्या नियम हैं.

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि चीन का क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाना कोई नई बात नहीं है. यह खबर समय-समय पर थोड़ी-बहुत फेरबदल के साथ सामने आती रहती है, क्योंकि चीन धीरे-धीरे अपने नियमों को और सख्त करता जा रहा है.

सोशल मीडिया पर जो हालिया दावा किया जा रहा है, वह असल में चीन की पुरानी नीतियों का ही एक हिस्सा है, जिसे और कड़ाई से लागू किया जा रहा है. चीन ने क्रिप्टो पर अपनी नकेल कई साल पहले ही कसनी शुरू कर दी थी.

JUST IN 🚨: China bans cryptocurrency for the 1000th time 👻😱🫂 pic.twitter.com/fDPLPj16zx

🚨🇨🇳 BREAKING — China Has Fully Banned All Forms of CryptoCurrency. pic.twitter.com/c5tKbE4YTD

चीन में क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी लगभग हर गतिविधि गैरकानूनी है. सीधे शब्दों में कहें तो:

हालांकि, व्यक्तिगत रूप से क्रिप्टो रखना गैरकानूनी है या नहीं, इस पर थोड़ी अस्पष्टता थी. लेकिन 2021 के नियमों ने लगभग सभी रास्तों को बंद कर दिया है, जिससे क्रिप्टो को रखना और उसका इस्तेमाल करना लगभग असंभव हो गया है.

🚨 #BREAKING : China has just announced that they have officially banned cryptocurrency trading, mining, and related services

चीन की सरकार क्रिप्टो करेंसी को अपने वित्तीय सिस्टम के लिए एक खतरा मानती है. इसके कुछ मुख्य कारण हैं:

🚨 WARNING: False reports are circulating claiming that China has issued a new ban on cryptocurrency.

China has not made any recent announcements regarding crypto regulations. China banned Bitcoin and other cryptocurrencies back in 2021, and that policy remains unchanged. pic.twitter.com/6jiasBWEea

