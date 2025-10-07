Medical Helicopter Crash in California: कैलिफ़ोर्निया में बड़ा हादसा, मेडिकल हेलीकॉप्टर हाईवे पर क्रैश, कई लोग जख्मी; VIDEO
(Photo Credis @BNONews)

Medical California Helicopter Crash: कैलिफ़ोर्निया के सैक्रामेंटो शहर में बड़ा हादसा हुआ है. यहां मंगलवार, 7 अक्टूबर को एक मेडिकल हेलीकॉप्टर हाईवे पर असंतुलित होने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया. घटना में कई लोग घायल होने की खबरें हैं, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. यह भी पढ़े: Helicopter Crash Live Video: मलेशिया में पुलिस हेलिकॉप्टर क्रैश, 5 सैनिक घायल, हादसे का लाइव वीडियो वायरल

बच्चों के अस्पताल से उड़ान भर रहा था

जानकारी के अनुसार, यह हेलीकॉप्टर बच्चों के अस्पताल से उड़ान भर रहा था. उडान भरने के कुछ ही समय बाद हाइवे पर क्रैश हो गया. हादसे का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर हाईवे के बेहद करीब असंतुलित होकर घूम रहा है और फिर नीचे गिर जाता है. उस दौरान कई कारें और अन्य वाहन पास में मौजूद थे. दुर्घटना के बाद की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब साझा की जा रही हैं, जिनमें हेलीकॉप्टर के टूटे हुए हिस्से और हादसे का मंजर साफ दिखाई दे रहा है.

कैलिफ़ोर्निया में बड़ा हादसा

अभी तक किसी के हताहत की खबर नहीं

अभी तक किसी के मारे जाने या गंभीर रूप से घायल होने की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन कुछ लोग घायल हुए हैं जिन्हें पास के अस्पताल में आनन-फानन इलाज के लिए ले जाया गया है. जहां पर लोगों का इलाज जारी हैं.

स्थानीय पुलिस-प्रशासन मौके पर मौजूद

हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन दमकल विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंची. उन्होंने हेलीकॉप्टर में लगी आग पर काबू पाया. हालांकि, आग बुझाने तक हेलीकॉप्टर जलकर राख हो गया. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि हेलीकॉप्टर का पायलट और उस हेलीकॉप्टर में सवार लोग सुरक्षित हैं या नहीं. इस संबंध में और जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है.