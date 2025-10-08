अब कैलिफोर्निया में भी होगी दिवाली की छुट्टी, बना स्टेट हॉलिडे घोषित करने वाला US का तीसरा राज्य

Representational Image | Unplash

अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में अब दिवाली के दिन छुट्टी रहेगी. मंगलवार को कैलिफोर्निया ने दिवाली को राज्य अवकाश (State Holiday) घोषित कर दिया. इसके साथ ही कैलिफोर्निया ऐसा करने वाला अमेरिका का तीसरा राज्य बन गया है. इससे पहले Pennsylvania और Connecticut में दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया जा चुका है. कैलिफोर्निया के गवर्नर Gavin Newsom ने इस बिल पर मंगलवार को हस्ताक्षर किए.

यह नया कानून 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा. इस कानून के तहत पब्लिक स्कूल और कम्युनिटी कॉलेज दिवाली के दिन बंद रह सकेंगे. सरकारी कर्मचारी इस दिन छुट्टी ले सकते हैं. स्कूली बच्चों को दिवाली मनाने के लिए बिना किसी पेनल्टी के छुट्टी मिलेगी.

दक्षिण एशियाई समुदाय की बढ़ती पहचान

इस बिल को विधानसभा सदस्यों Ash Kalra (सैन जोस) और Darshana Patel (सैन डिएगो) ने तैयार किया. कैलिफोर्निया में करीब 10 लाख भारतीय-अमेरिकी रहते हैं, जो अमेरिका के सबसे बड़े दक्षिण एशियाई समुदायों में से एक है.

दिवाली को आधिकारिक अवकाश घोषित करने से हिंदुओं को ही नहीं, बल्कि सिख, जैन और बौद्ध समुदायों को भी सम्मान मिला है, क्योंकि दिवाली इन सभी के लिए विशेष महत्व रखती है.

बच्चों और कर्मचारियों के लिए राहत

Hindu American Foundation के प्रबंध निदेशक समीर कालरा ने कहा, “छात्रों और कर्मचारियों को दिवाली के दिन छुट्टी देने का प्रावधान इस त्योहार को वास्तव में सुलभ बनाता है.” इस कानून के तहत बच्चों को स्कूल से छुट्टी मिलने और कर्मचारियों को पेड लीव का विकल्प मिलने से दिवाली को अब परिवार और समुदाय के साथ मनाना आसान होगा.

Sikh Coalition और South Asian Network जैसी संस्थाओं ने इस कानून में सभी धर्मों को शामिल कराने के लिए अहम भूमिका निभाई. सिख कोएलिशन की पॉलिसी मैनेजर पुनीत कौर संधु ने कहा, “अब हम सभी मिलकर इस दिन को मनाने में सक्षम होंगे. यह पूरे समुदाय के लिए गर्व का क्षण है.”