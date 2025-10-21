मंगलवार, 21 अक्टूबर की बड़ी खबरें और अपडेट्स

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

ट्रंप ने दी चीन पर 155 फीसदी टैरिफ की धमकी

अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते को लेकर तनाव फिर बढ़ गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका के साथ "न्यायपूर्ण व्यापार समझौता" नहीं करते, तो अमेरिका चीनी सामान पर "संभावित 155 फीसदी टैरिफ" लगा सकता है.

ट्रंप ने यह बयान सोमवार को व्हाइट हाउस में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीजी के साथ एक खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करते समय दिया. उन्होंने कहा कि अगर 1 नवंबर तक समझौता नहीं हुआ, तो चीन के उत्पादों पर नया भारी शुल्क लगाया जाएगा.

पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि चीन हमारे प्रति बहुत सम्मानजनक रहा है. वे हमें भारी मात्रा में शुल्क के रूप में पैसा दे रहे हैं. फिलहाल वे 55 फीसदी टैरिफ दे रहे हैं, जो बहुत बड़ी रकम है."

उन्होंने आगे कहा, "अगर 1 नवंबर तक समझौता नहीं हुआ, तो यह 155 फीसदी तक बढ़ सकता है." ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि बातचीत के दौरान अमेरिका की प्रमुख मांगें रेयर अर्थ मेटल्स, फेंटेनिल और सोयाबीन से जुड़ी हैं, जिन पर चीन को ठोस कदम उठाने होंगे.