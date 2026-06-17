Australia: ऑस्ट्रेलिया में दिलदहला देने वाला मामला; पालतू कुत्ते के साथ अप्राकृतिक कृत्य और चाइल्ड एब्यूज मैटेरियल बनाने के आरोप में योग शिक्षिका और उसका साथी गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

सिडनी/बाय्रन बे, 17 जून: ऑस्ट्रेलिया (Australia) के न्यू साउथ वेल्स (NSW) प्रांत से एक बेहद हैरान और विचलित कर देने वाला आपराधिक मामला सामने आया है. यहां की पुलिस ने बाय्रन बे (Byron Bay) इलाके में एक घर पर छापेमारी कर 48 वर्षीय महिला और 47 वर्षीय पुरुष को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान स्थानीय ऑस्टियोपैथ (हड्डी रोग विशेषज्ञ) व पूर्व योग शिक्षिका स्टिना वांगक्विस्ट और टोरे मिलाज़ो के रूप में हुई है. इन दोनों पर अपने ही पालतू कुत्ते के साथ घिनौना अप्राकृतिक कृत्य करने, उसका वीडियो बनाने और बाल यौन शोषण सामग्री (Child Abuse Material) तैयार करने व रखने के अत्यंत गंभीर आरोप लगे हैं. स्थानीय मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोनों को बेहद सख्त शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया है. यह भी पढ़ें: Leicestershire Viral Video: फेरिस व्हील के शीशे वाले केबिन में संबंध बना रहा था कपल, नीचे खड़ी हजारों की भीड़ ने बनाया वीडियो; पुलिस तलाश में जुटी

कुत्ते के साथ क्रूरता और प्रतिबंधित ड्रग्स रखने के आरोप

अदालत में पेश किए गए पुलिस के दस्तावेजों और अभियोजन पक्ष (Prosecutors) के बयानों के अनुसार, यह जांच डिजिटल अपराधों और पालतू जानवरों के साथ क्रूरता से जुड़ी हुई है. अभियोजकों ने सुनवाई के दौरान बताया कि आरोपी टोरे मिलाज़ो ने यौन संतुष्टि के लिए अपने ही पालतू कुत्ते का इस्तेमाल किया और इन अवैध कृत्यों का वीडियो भी रिकॉर्ड किया. मिलाज़ो पर वर्तमान में कुल 9 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:

चाइल्ड एब्यूज मैटेरियल का निर्माण और उसे अपने पास रखना.

जानवर के साथ अप्राकृतिक/यौन कृत्य करना.

प्रतिबंधित नशीले पदार्थ (Drugs) रखने के दो मामले.

बंदूक (Firearm) को तय नियमों के अनुसार सुरक्षित न रखने का उल्लंघन.

वहीं स्वीडिश-ऑस्ट्रेलियाई दोहरी नागरिकता रखने वाली महिला आरोपी स्टिना वांगक्विस्ट पर भी चाइल्ड एब्यूज मैटेरियल बनाने और जानवर के साथ क्रूरता में शामिल होने के आरोप तय किए गए हैं.

कोर्ट ने लगाईं जमानत की बेहद सख्त शर्तें

डेली टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, हालांकि मजिस्ट्रेट ने दोनों आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली है, लेकिन समाज की सुरक्षा और जांच को प्रभावित होने से रोकने के लिए उन पर कई तरह के कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं. महिला आरोपी वांगक्विस्ट को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया गया है और उन पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके अलावा वे 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आ सकतीं और उन्हें रोज बैलीना पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी.

दूसरे आरोपी टोरे मिलाज़ो पर भी ऐसे ही कड़े नियम लागू किए गए हैं. कोर्ट ने उसे जीवन में कभी भी कोई जानवर पालने या अपने पास रखने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. उसे भी रोजाना स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट करना होगा और वह केवल एक ही रजिस्टर्ड मोबाइल सिम कार्ड का उपयोग कर सकता है. इसके साथ ही, दोनों सह-आरोपियों को कानूनी वकीलों की मौजूदगी के बिना आपस में किसी भी तरह का सीधा संपर्क करने की मनाही है.

मेडिकल काउंसिल की पैनी नजर, अगस्त में होगी अगली सुनवाई

सार्वजनिक रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी महिला स्टिना वांगक्विस्ट का एक ऑस्टियोपैथ के रूप में पेशेवर मेडिकल रजिस्ट्रेशन फिलहाल एक्टिव है. इस आपराधिक मामले पर संज्ञान लेते हुए न्यू साउथ वेल्स की ऑस्टियोपैथी काउंसिल ने एक बयान जारी कर कहा है कि वे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं पर वैधानिक अधिकार रखते हैं. काउंसिल ने स्पष्ट किया कि यदि जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा या जनहित को कोई खतरा महसूस होता है, तो वे तुरंत कार्रवाई करते हुए किसी भी प्रैक्टिशनर के रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड करने या उस पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति रखते हैं.

इस पूरे मामले की कानूनी कार्यवाही इस वर्ष के अंत में दोबारा शुरू होगी. आरोपी टोरे मिलाज़ो के मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को बाय्रन बे लोकल कोर्ट में होगी, जबकि स्टिना वांगक्विस्ट को 20 अगस्त को बैलीना कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया है.