Leicestershire Viral Video: फेरिस व्हील के शीशे वाले केबिन में संबंध बना रहा था कपल, नीचे खड़ी हजारों की भीड़ ने बनाया वीडियो; पुलिस तलाश में जुटी

डाउनलोड फेस्टिवल में सेक्स करते हुए कैमरे में कैद हुआ कपल (Photo Credits: X/@Dommmmy69)

लंदन/लीसेस्टरशायर, 17 जून: यूनाइटेड किंगडम (UK) के लीसेस्टरशायर (Leicestershire) स्थित डॉनिंगटन पार्क (Donington Park) में आयोजित मशहूर 'डाउनलोड फेस्टिवल' (Download Festival) से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. रॉक और मेटल म्यूजिक के इस बड़े फेस्टिवल में आए एक जोड़े (कपल) को मेले के बड़े झूले यानी फेरिस व्हील (जाइंट व्हील) के एक पारदर्शी ग्लास केबिन (गोंडोला) के अंदर कथित तौर पर शारीरिक संबंध बनाते हुए कैमरे में कैद किया गया। यह घटना वहां मौजूद हजारों संगीत प्रेमियों की नजरों के ठीक सामने हुई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद लीसेस्टरशायर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और आरोपियों की पहचान के लिए फेस्टिवल मैनेजमेंट के साथ मिलकर एक सक्रिय जांच अभियान शुरू कर दिया है. यह भी पढ़ें: Asupan Link Video Viral: इंडोनेशिया में वायरल वीडियो लिंक के नाम पर बड़ा साइबर फ्रॉड, फिशिंग और मैलवेयर का बढ़ा खतरा

गन्स एन रोजेज के मंच पर आने का इंतजार कर रही थी भीड़

यह पूरी घटना शनिवार (13 जून) की रात को हुई, जब फेस्टिवल के मुख्य आकर्षण और मशहूर रॉक बैंड 'गन्स एन रोजेज' (Guns N' Roses) के मंच पर आने का इंतजार करने के लिए झूले के पास भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा थी. इसी दौरान लोगों की नजर हवा में घूम रहे फेरिस व्हील के पूरी तरह से पारदर्शी शीशे वाले एक केबिन पर पड़ी.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अलग-अलग वीडियो क्लिप्स में केबिन के अंदर एक महिला और एक पुरुष को बेहद आपत्तिजनक और अश्लील स्थिति में साफ तौर पर देखा जा सकता है. झूला नीचे आने के साथ ही नीचे खड़े लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों से इस कृत्य को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, जो अब इंटरनेट पर व्यापक रूप से प्रसारित हो रहा है.

लेस्टरशायर पुलिस उस जोड़े की तलाश कर रही है जो फेरिस व्हील पर सेक्स करते हुए पकड़ा गया था

डाउनलोड फेस्टिवल में सेक्स करते हुए कैमरे में कैद हुआ कपल (Photo Credits: X/@Dommmmy69)

चश्मदीदों ने बताया आंखों देखा हाल

घटना के समय जमीन पर मौजूद चश्मदीदों के अनुसार, झूले का केबिन पूरी तरह से साफ और पारदर्शी कांच का बना था, जिससे नीचे खड़े लोगों को सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था. फेस्टिवल में आए एक नियमित दर्शक ने बताया, "शुरुआत में जब झूले का पहला चक्कर हुआ, तो लोगों को लगा कि वह शख्स सिर्फ महिला के पीछे खड़ा है और दोनों बाहर का नजारा देख रहे हैं. लेकिन जैसे ही झूला थोड़ा नीचे आया, किसी ने चिल्लाकर कहा कि वे दोनों वहां संबंध बना रहे हैं."

चश्मदीद ने आगे बताया, "वे सचमुच रात के सबसे व्यस्त समय में, गन्स एन रोजेज के स्टेज पर आने से ठीक पहले, हर किसी के सिर के ठीक ऊपर एक ग्लास पॉड में यह सब कर रहे थे. वहां खड़े लोग बैंड के आने में हो रही देरी की वजह से थोड़े सुस्त और नर्वस थे, लेकिन जैसे ही यह बात फैली और कैमरे बाहर निकले, पूरे मैदान का माहौल ही बदल गया. ऐसा लगता है कि उस जोड़े को लगा होगा कि केबिन के शीशे टिंटेड (धुंधले) हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, वह पूरी तरह साफ कांच था."

सार्वजनिक अश्लीलता का मामला दर्ज, पुलिस कर रही तलाश

मामला बढ़ने के बाद लीसेस्टरशायर पुलिस के एक प्रवक्ता ने आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की है कि वे ऑनलाइन फुटेज की समीक्षा कर रहे हैं और इस व्यवहार को सार्वजनिक मर्यादा के उल्लंघन और अश्लीलता से जुड़े अपराध के रूप में देख रहे हैं.

पुलिस प्रवक्ता ने कहा, "अधिकारी सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो से पूरी तरह अवगत हैं, जिसमें इस वीकेंड डाउनलोड फेस्टिवल के दौरान दो लोगों को फेरिस व्हील पर अनुचित कृत्य करते देखा गया है. इस घटना की जांच की जा रही है और अधिकारी त्योहार के आयोजकों के संपर्क में हैं. दोनों आरोपियों की पहचान स्थापित करने के प्रयास जारी हैं." पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि किसी के पास इन व्यक्तियों के संबंध में कोई पुख्ता जानकारी हो, तो वे तुरंत स्थानीय पुलिस से संपर्क करें.