कैदी के साथ सेक्स की कोशिश! ब्रिटेन की महिला जेल अधिकारी को कोर्ट ने सुनाई सजा, अंडरवियर की फोटो और CCTV फुटेज से हुआ खुलासा

ब्रिटेन में एक महिला जेल अधिकारी को एक कैदी के साथ "अनुचित" संबंध रखने के आरोप में 12 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है. टॉनी कोल, जो नॉर्थम्पटनशायर के वेलिंगबरो में स्थित एचएमपी फाइव वेल्स जेल में कार्यरत थीं, ने एक 28 वर्षीय पुरुष कैदी के साथ संबंधों की बात स्वीकार की.

नॉर्थम्पटन क्राउन कोर्ट ने 13 फरवरी को कोल को सार्वजनिक पद पर रहते हुए कदाचार (misconduct in a public office) का दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई. इसके अलावा, उन्हें 187 पाउंड का सरचार्ज भी भरना होगा. गिरफ्तारी के दौरान उनके लॉकर से उनका सैमसंग S22 मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया.

4,431 टेक्स्ट और कॉल्स का हुआ खुलासा

जांच में सामने आया कि कोल ने पांच महीनों में कैदी के साथ 4,431 टेक्स्ट संदेश और कॉल्स का आदान-प्रदान किया था. पुलिस के अनुसार, उनकी बातचीत में "यौनिकता" और "फ्लर्ट" करने वाले तत्व मौजूद थे, जिसमें अंडरवियर की तस्वीर भी साझा की गई थी.

25 जनवरी 2023 को एक बैठक के दौरान कोल द्वारा दो दिन पहले की गई एक अनधिकृत ओवरटाइम शिफ्ट की समीक्षा की गई. सीसीटीवी फुटेज में कोल को कैदी के साथ काफी समय बिताते हुए देखा गया. वीडियो में यह भी दिखा कि कैदी ने कोल के कंधे पर हाथ रखा था.

कैदी की गोद में बैठने और सूचना लीक करने का आरोप

जांच में यह भी सामने आया कि टॉनी कोल कैदी की गोद में बैठी थीं और उन्होंने उसे यह वादा किया था कि अगर उनके सहयोगी उसकी कोठरी की तलाशी लेने की योजना बना रहे होंगे तो वह उसे पहले से सूचित कर देंगी.

अधिकारी का बयान

ईएमएसओयू (EMSOU) के रीजनल प्रिजन इंटेलिजेंस यूनिट के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर रिचर्ड कॉर्नेल ने इस मामले को "पूरी तरह से अनुचित" करार दिया. उन्होंने कहा कि कोल का यह व्यवहार न केवल उनके लिए बल्कि उनके सहयोगियों और अन्य कैदियों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता था.

"अधिकांश जेल कर्मचारी अपने कर्तव्यों को उच्चतम मानकों के साथ पूरा करते हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि यह सजा उन लोगों के लिए एक स