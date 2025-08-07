पाकिस्तान और अमेरिका की बढ़ती दोस्ती, आर्मी चीफ आसिम मुनीर फिर जाएंगे अमेरिका, जानें वजह

पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर एक बार फिर अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं. खास बात यह है कि इसी महीने होने वाला यह दौरा, पिछले दो महीनों में उनका दूसरा अमेरिकी दौरा होगा. उनके इस लगातार दौरे से यह संकेत मिल रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंध और भी गहरे हो रहे हैं.

क्यों जा रहे हैं अमेरिका?

जनरल मुनीर के इस दौरे का मुख्य कारण अमेरिकी सेना के एक बड़े कमांडर का विदाई समारोह है. वह यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के कमांडर, जनरल माइकल कुरिला के विदाई समारोह में शामिल होने के लिए वाशिंगटन जा रहे हैं. जनरल कुरिला इस महीने के अंत में रिटायर हो रहे हैं. कुरिला ने अपने कार्यकाल के दौरान आतंकवाद से लड़ने में पाकिस्तान को एक बेहतरीन साझेदार माना है. कुछ महीने पहले, उन्होंने अमेरिकी खुफिया जानकारी की मदद से आईएसआईएस (ISIS) के पांच आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पाकिस्तान की काफी तारीफ भी की थी.

जनरल कुरिला का मानना था कि दुनिया भर में आतंकवाद से निपटने के लिए पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण सहयोगी है और अमेरिका को भारत और पाकिस्तान, दोनों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की जरूरत है.

जब ट्रंप के साथ लंच पर हुई थी चर्चा

यह पहली बार नहीं है कि आसिम मुनीर के अमेरिकी दौरे ने सुर्खियाँ बटोरी हैं. इसी साल जून के महीने में, जब वह पाँच दिन के दौरे पर अमेरिका गए थे, तो उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लगभग दो घंटे तक लंच किया था. बाद में व्हाइट हाउस की एक प्रवक्ता ने बताया था कि यह मुलाकात इसलिए हुई क्योंकि जनरल मुनीर ने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध को टालने के लिए ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश की थी.

भारत पर सख्ती, पाकिस्तान से नरमी?

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका की नीति भारत और पाकिस्तान को लेकर अलग-अलग दिशा में जाती दिख रही है. एक तरफ, यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से लगातार सस्ता कच्चा तेल खरीदने की वजह से अमेरिका ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, जिससे भारत पर लगने वाला कुल अमेरिकी टैरिफ 50% हो गया है.

वहीं दूसरी ओर, अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ एक बड़ा तेल समझौता किया है. इस व्यापार और ऊर्जा समझौते के तहत, अमेरिका पाकिस्तान के बड़े तेल भंडारों को विकसित करने में मदद करेगा. इन सभी घटनाओं से लगता है कि वैश्विक राजनीति में अमेरिका और पाकिस्तान एक बार फिर एक-दूसरे के करीब आ रहे हैं.