अमेरिकी मॉडल Aella का अनोखा ऑफर! पति ढूंढने पर देंगी ₹88 लाख, 'प्रेग्नेंट होने का सपना' पूरा होने पर ₹2.64 करोड़ की पेशकश

OnlyFans Model Aella Marriage Offer: कैलिफोर्निया की 33 वर्षीय ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर 'एला' ने एक हैरान कर देने वाला ऑफर दिया है. उन्होंने ने अपने ब्लॉग पर साफ-साफ लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति उन्हें सही जीवनसाथी से मिलवाता है और उनकी शादी हो जाती है, तो वह उस व्यक्ति को 1 लाख डॉलर यानी लगभग 88 लाख रुपये इनाम में देंगी. इतना ही नहीं, एला ने एक और बड़ा ऑफर रखा है. अगर कोई उन्हें एक बच्चे का पिता ढूंढ दे, जिसके साथ वह मां बनने का अपना सपना पूरा कर सकें, तो वह 3 लाख डॉलर यानी लगभग 2.64 करोड़ रुपये देने को तैयार हैं. उनका कहना है कि यह ऑफर कोई मजाक नहीं, बल्कि उनका एक गंभीर फैसला है.

ये रोमांस कैपिटलिज्म क्या है?

बता दें, एला 'ओनलीफैन्स' पर कंटेंट बनाती हैं. एला का मानना ​​है कि जीवनसाथी चुनने का काम किसी किस्मत या जादू पर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इसे एक निवेश और सौदे की तरह देखना चाहिए. इसी वजह से उन्होंने अपने इस कदम का नाम "रोमांस कैपिटलिज्म" रखा है.

कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए?

उन्होंने बताया कि अब तक उन्हें डेट करने वालों की कमी नहीं रही है, लेकिन उन्हें सिर्फ वही लोग चाहिए जो उनकी सोच और जीवनशैली से मेल खाते हों. उनकी लिस्ट में ऐसे गुण शामिल हैं - एक ऐसा व्यक्ति जो पॉलीएमरी में विश्वास रखता हो, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, जो बच्चों के लिए तैयार हो और आत्मविश्वास से भरपूर हो.

एला ने यह भी स्पष्ट किया है कि इनाम तभी दिया जाएगा, जब सुझाया गया व्यक्ति उनकी तय शर्तों को पूरा करे और वह पहले से उनकी नजर में न हो. अगर गलत जानकारी दी जाती है, तो रिश्ता तुरंत खत्म कर दिया जाएगा.

प्यार और शादी का नया प्रयोग

सोशल मीडिया पर लोग इस ऑफर पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ इसे अजीब बता रहे हैं, तो कुछ इसे प्यार और शादी को लेकर एक नया प्रयोग मान रहे हैं.