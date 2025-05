Bangladesh IMF Loan 2025: पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश ने IMF के सामने फैलाए हाथ! अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए मांगे 762 मिलियन डॉलर, कुल मदद 4.1 अरब डॉलर तक पहुंची

Bangladesh IMF Loan 2025: पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की आर्थिक हालत इन दिनों काफी खराब दौर से गुजर रही है. पहले पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड (IMF) से बड़ी आर्थिक मदद मांगी और अब बांग्लादेश ने भी हाथ फैला दिए हैं. IMF ने पुष्टि की है कि बांग्लादेश ने अतिरिक्त 762 मिलियन डॉलर की मदद की औपचारिक मांग की है. इससे अब तक IMF से मांगी गई कुल सहायता की रकम 4.1 अरब डॉलर तक पहुंच गई है. IMF की ओर से जारी बयान में बताया गया कि बांग्लादेश ने ECF (Extended Credit Facility) और EFF (Extended Fund Facility) के तहत ये अतिरिक्त मदद मांगी है.

IMF के बांग्लादेश मिशन प्रमुख क्रिस पापागियोर्जियो के अनुसार, “बांग्लादेश इस समय गंभीर मौद्रिक और वित्तीय संकट से गुजर रहा है, ऐसे में यह अतिरिक्त सहायता उनकी जरूरत बन चुकी है.”

IMF reaches staff-level agreement on Bangladesh’s economic reform program reviews. Review completion is subject to IMF Executive Board approval. Authorities reaffirm commitment to fiscal, exchange rate & structural policies to address growing challenges. https://t.co/Z4nOq609Jy pic.twitter.com/WZ7cTUZnaA

— IMF (@IMFNews) May 14, 2025