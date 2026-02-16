India AI Impact Summit 2026: PM मोदी आज दिल्ली में करेंगे 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन; सैम ऑल्टमैन, सुंदर पिचाई समेत वैश्विक नेता होंगे शामिल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: ANI)

India AI Impact Summit 2026:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार, 16 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत मंडपम परिसर में 'इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026' का उद्घाटन करेंगे. यह पांच दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन भारत को अंतरराष्ट्रीय डिजिटल नीति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और फ्रांस के बाद यह सम्मेलन पहली बार किसी 'ग्लोबल साउथ' देश में आयोजित किया जा रहा है.

ग्लोबल टेक दिग्गजों का जमावड़ा

इस शिखर सम्मेलन में दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं. गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ओपनएआई (OpenAI) के सैम ऑल्टमैन, एंथ्रोपिक के डारियो अमोदेई और माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे. यह भी पढ़े: AI Jobs India: ‘एआई नौकरियां छीनेगा नहीं, पैदा करेगा’! पीयूष गोयल ने भारत को बताया दुनिया का ‘चेंज एजेंट’

ओपनएआई के प्रमुख सैम ऑल्टमैन ने खुलासा किया कि भारत अब हर हफ्ते 10 करोड़ से अधिक सक्रिय चैटजीपीटी (ChatGPT) यूजर्स के साथ अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है.

मानव-केंद्रित एआई पर जोर

इस समिट का मुख्य उद्देश्य एआई को 'मानव-केंद्रित' बनाना है. सरकार के अनुसार, यह आयोजन विकसित देशों के नियामक ढांचे के बजाय विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए एआई तक समान पहुंच सुनिश्चित करने पर केंद्रित होगा. शिखर सम्मेलन के तीन मुख्य स्तंभ (Pillars) हैं:

  1. पीपल (लोग)

  2. प्लैनेट (ग्रह)

  3. प्रोग्रेस (प्रगति)

वैश्विक नेताओं की भागीदारी और डिप्लोमेसी

समिट में करीब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और 45 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं. प्रमुख अतिथियों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के नाम शामिल हैं. प्रधानमंत्री मोदी 17 फरवरी को राष्ट्रपति मैक्रॉन के साथ मुंबई में द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे.

प्रमुख आंकड़े 

  • प्रतिनिधि: 2.5 लाख से अधिक आगंतुकों के आने की उम्मीद है.

  • सत्र: 500 से अधिक सत्रों में 3,000 वक्ता अपने विचार साझा करेंगे.

  • प्रदर्शनी: 70,000 वर्ग मीटर में फैले एक्सपो में 300 से अधिक प्रदर्शक और 600 स्टार्टअप हिस्सा ले रहे हैं.

  • पुरस्कार: 'एआई फॉर ऑल' और 'एआई बाय हर' जैसी प्रतियोगिताओं के लिए 2.50 करोड़ रुपये तक की इनामी राशि रखी गई है.

विवाद और बदलाव

सम्मेलन से ठीक पहले कुछ बदलाव भी हुए हैं. एनवीडिया (NVIDIA) के सीईओ जेन्सेन हुआंग ने अपरिहार्य कारणों से अपना दौरा रद्द कर दिया है. वहीं, बिल गेट्स की उपस्थिति पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं. बिल गेट्स सोमवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से डिजिटल स्वास्थ्य पहलों पर चर्चा करने के लिए मिलने वाले हैं.

यह शिखर सम्मेलन न केवल एआई के भविष्य को आकार देगा, बल्कि भारत के 'इंडियाएआई मिशन' (IndiaAI Mission) को भी गति देगा, जिसका लक्ष्य स्थानीय कंप्यूटिंग क्षमता को बढ़ाना और घरेलू स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर पर लाना है.