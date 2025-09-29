Made in India मैसेजिंग ऐप 'Arattai' को मिल रहा जोरदार सपोर्ट, नवंबर में आएगा बड़ा अपडेट; भारत सरकार ने भी की तारीफ
Made in India App Arattai (Photo- @dpradhanbjp /X)

Made in India messaging app 'Arattai': देश में स्वदेशी ऐप्स को बढ़ावा देने की मुहिम जोर पकड़ती दिख रही है. इसी सिलसिले में, तमिल शब्द 'Casual Chat' से बना 'Arattai' नाम का एक ऐप तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. चेन्नई स्थित टेक कंपनी Zoho Corporation द्वारा विकसित यह ऐप Whatsapp जैसा ही है, लेकिन इसे भारतीयों की जरूरतों और सिंपल यूजर इंटरफेस को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Minister Dharmendra Pradhan) ने हाल ही में इस ऐप को 'स्वदेशी' विकल्प के रूप में अपनाने की अपील की.

​​उन्होंने कहा कि जब हमारे पास अपना मेड इन इंडिया विकल्प है, तो क्यों न इसका इस्तेमाल परिवार और दोस्तों से जुड़ने के लिए किया जाए.

ये भी पढें: क्या भारत का ‘Arattai’ ऐप WhatsApp को टक्कर दे पाएगा? जानिए इस मैसेजिंग ऐप के बारे में सब कुछ

 

नवंबर में जारी होगा Arattai का अपडेट

Zoho के मुख्य वैज्ञानिक श्रीधर वेम्बु (Sridhar Vembu) ने X पर बताया कि कंपनी नवंबर में एक बड़ा अपडेट जारी करेगी. इस अपडेट में नए फीचर, बेहतर क्षमताएं और एक व्यापक मार्केटिंग प्लानिंग  शामिल होगी. उन्होंने बताया कि शुरुआती योजना नवंबर के लिए थी, लेकिन प्रतिक्रिया उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज रही. कुल मिलाकर, Arattai को सिर्फ एक चैटिंग ऐप नहीं, बल्कि 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

Arattai की लोकप्रियता आसमान छू रही

वेंबू ने लिखा कि पिछले तीन दिनों में Arattai की लोकप्रियता आसमान छू रही है. रोज़ाना सिर्फ 3,000 लोगों के साइन-अप से बढ़कर अब यह संख्या 3,50,000 प्रतिदिन तक पहुंच गई है. उन्होंने कहा कि यूजर्स की इस तेज वृद्धि को संभालने, सर्वर क्षमता बढ़ाने और छोटी-मोटी गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए टीम चौबीसों घंटे काम कर रही है.

जानें Arattai App में क्या-क्या सुविधाएं हैं?

अराटाई ऐप (Arattai App) में मैसेजिंग, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स शेयरिंग, वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, स्टोरी शेयरिंग और चैनल मैनेजमेंट की सुविधा है. ज़ोहो (Zoho) का दावा है कि यह ऐप मुफ्त, सुरक्षित और इस्तेमाल में आसान है. हालांकि, इसमें अभी चैट के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (End-to-end encryption) की कमी है, जिससे कुछ यूजर्स निराश हो सकते हैं.

केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की तारीफ

केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव (Minister Ashwini Vaishnav) ने भी हाल ही में एक कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान Zoho के विकास की प्रशंसा की थी. उन्होंने बताया कि सरकारी प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट पर नहीं, बल्की Zogo शो पर तैयार किया गया था.