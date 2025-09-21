How To Watch IND U-19 vs AUS U-19 1st ODI 2025 Live Streaming: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला अंडर19 वनडे क्रिकेट मैच होगा रोमांचक, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

Vaibhav Suryavanshi and Ayush Mhatre (Photo: @ACCMedia1/X)

Australia U19 Cricket Team VS India U19 Cricket Team: भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की युथ वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 21 सितंबर (रविवार) को ब्रिसबेन (Brisbane) के इयान हीली ओवल (Ian Healy Oval) में खेला जाएगा. आयुष माटरे की कप्तानी में भारत अंडर-19 टीम इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की अनऑफिशियल युथ वनडे सीरीज और दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी, जिसकी शुरुआत 21 सितंबर से होगी. इस दौरे में सबसे ज्यादा नजरें मात्र 14 साल के वैभव सूर्यवंशी पर टिकी रहेंगी. वैभव ने अपने पहले ही आईपीएल सीजन में शानदार प्रदर्शन करते हुए केवल 35 गेंदों पर शतक जड़कर सबको हैरान कर दिया था. इंग्लैंड में भी उन्होंने सफेद गेंद के साथ अपने दमदार खेल का प्रदर्शन किया और टीम इंडिया के लिए नई उम्मीद जगाई.

भारत की ओर से कप्तान आयुष माटरे और वैभव सूर्यवंशी के साथ-साथ उपकप्तान विहान मल्होत्रा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. वहीं, दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए हेडन शिलर, स्टीव होगन, यश देशमुख, आर्यन शर्मा और साइमन बज जैसे खिलाड़ी केंद्र में रहेंगे. यह दौरा युवा खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा साबित करने का बड़ा मौका होगा, जहां दोनों टीमें नए सितारों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर निखरते देखने की उम्मीद करेंगी.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला युथ वनडे 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 क्रिकेट टीम के बीच सीरीज का पहला मुकाबला 21 सितंबर (रविवार) को ब्रिसबेन के इयान हीली ओवल में भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला युथ वनडे 2025 का लाइव प्रसारण कहां देखें?

भारत अंडर-19 बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 युथ वनडे सीरीज का आधिकारिक प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) करेगा. फैंस टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स चैनल्स के जरिए इस मुकाबले का सीधा प्रसारण देख पाएंगे.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला युथ वनडे 2025 का फ्री लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

भारतीय अंडर-19 बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 पहले वनडे मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भारतीय दर्शकों के लिए जियोहॉटस्टार (JioHotstar) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. फैंस मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर आसानी से इस मैच का लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से दर्शकों को कहीं भी बैठकर मैच देखने की सुविधा मिलेगी और वे अपनी पसंदीदा टीम का रोमांच बिना किसी रुकावट के अनुभव कर सकेंगे.