BPL 2025-26 मैच में टॉस के दौरान Ramiz Raja हुए शर्मिंदा, दर्शकों ने 'Make Some Noise' की अपील को किया नजर अंदाज; वीडियो वायरल

ढाका. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज कमेंटेटर रमीज राजा (Ramiz Raja) इन दिनों बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) 2025-26 के सीजन में कमेंट्री पैनल का हिस्सा हैं. हालांकि, लीग के एक हालिया मैच के दौरान उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बना दिया है. टॉस के दौरान दर्शकों में जोश भरने की रमीज की कोशिश पूरी तरह नाकाम रही, जिसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सन्नाटे में बदली रमीज की अपील

यह घटना मैच शुरू होने से ठीक पहले टॉस की औपचारिकताओं के दौरान हुई. रमीज राजा मैदान के बीचों-बीच दोनों कप्तानों के साथ खड़े थे. मैच का परिचय देने के बाद उन्होंने जोश के साथ स्टैंड्स की ओर मुड़कर चिल्लाया, "मेक सम नॉइज, कम ऑन!" (थोड़ा शोर मचाओ, चलो भी!) यह भी पढ़े: BPL 2026 Mega Auction: 12 साल बाद हुआ बांग्लादेश प्रीमीयर लीग का पहला मेगा ऑक्शन, टीमों ने बदला कोर और जमकर लगाए दांव, देखें पूरी खिलाड़ियों की सूची और टॉप खरीद

आमतौर पर ऐसी अपीलों पर दर्शक शोर मचाकर प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन यहां नजारा बिल्कुल उलट था. रमीज की अपील के बाद पूरे स्टेडियम में लगभग सन्नाटा छाया रहा. ब्रॉडकास्ट में केवल कुछ हल्की आवाजें ही सुनाई दीं. इस ठंडी प्रतिक्रिया से रमीज राजा भी कुछ पलों के लिए सकपका गए, हालांकि उन्होंने तुरंत स्थिति संभालते हुए कप्तानों का इंटरव्यू शुरू कर दिया.

सोशल मीडिया पर 'कंज' मोमेंट वायरल

इस घटना का वीडियो इंस्टाग्राम और एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर खूब शेयर किया जा रहा है. कई यूजर्स ने इसे 'कंज' (बेहद असहज) पल करार दिया है. रमीज राजा अपनी ऊर्जावान और कभी-कभी नाटकीय कमेंट्री शैली के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार दर्शकों के साथ उनका तालमेल बैठता नहीं दिखा.

सोशल मीडिया पर प्रशंसकों का कहना है कि टॉस के समय अक्सर स्टेडियम पूरी तरह भरा नहीं होता, जिसके कारण शोर कम रहा होगा. वहीं कुछ लोगों ने कमेंटेटर और स्थानीय दर्शकों के बीच भाषाई या भावनात्मक जुड़ाव की कमी को भी इसकी वजह बताया है.

पीसीबी अध्यक्ष पद के बाद कमेंट्री में वापसी

रमीज राजा ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष पद से हटने के बाद फिर से अंतरराष्ट्रीय और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में कमेंट्री शुरू की है. वह दशकों से एशियाई क्रिकेट प्रसारण का एक प्रमुख चेहरा रहे हैं. बीपीएल 2025-26 सीजन के लिए उन्हें विशेष रूप से अनुभवी अंतरराष्ट्रीय आवाज के तौर पर पैनल में शामिल किया गया था.

इससे पहले रमीज राजा अपने कई विवादित बयानों और अनोखी कमेंट्री के कारण भी सुर्खियों में रहे हैं. वर्तमान बीपीएल सीजन में उनके अलावा वकार यूनुस और डैरेन गफ जैसे दिग्गज भी कमेंट्री कर रहे हैं.