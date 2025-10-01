New Zealand vs Australia: मिचेल मार्श ने खेली कप्तानी पारी, ऑस्ट्रेलिया ने बनाई 1-0 से लीड

ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श(Credit: X/@cricketbuzzing)

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर : ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ माउंट माउंगानुई में खेले गए पहले टी20 मैच में 6 विकेट से जीत दर्ज की. इसी के साथ मेहमान टीम ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से लीड बना ली है. टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 181 रन बनाए

कीवी टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. टीम ने महज 6 रन तक अपने 3 विकेट गंवा दिए थे. यहां से टॉम रॉबिन्सन ने डेरिल मिचेल के साथ चौथे विकेट के लिए 92 रन की साझेदारी करते हुए मुकाबले में टीम की वापसी कराई डेरिल मिचेल 34 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद रॉबिन्सन ने बेवोन जैकब्स के साथ पांचवें विकेट के लिए 64 रन जुटाए. टॉम रॉबिन्सन ने 66 गेंदों में 5 छक्कों और 6 चौकों के साथ नाबाद 106 रन बनाए, जबकि बेवोन जैकब्स ने 21 गेंदों में 20 रन की पारी खेली. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बेन ड्वारशुइस ने सर्वाधिक 2 विकेट अपने नाम किए, जबकि जोश हेजलवुड और मैथ्यू शॉर्ट को 1-1 सफलता हाथ लगी.

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 16.3 ओवरों में जीत दर्ज कर ली. टीम को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. ट्रेविस हेड ने कप्तान मिचेल मार्श के साथ 5.3 ओवरों में 67 रन की साझेदारी की. ट्रेविस हेड 18 गेंदों में 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद कप्तान ने मैथ्यू शॉर्ट के साथ दूसरे विकेट के लिए 68 रन जोड़ते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया. मैथ्यू शॉर्ट 18 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हुए. उनकी इस पारी में 2 छक्के और इतने ही चौके शामिल रहे, जबकि मिचेल मार्श ने 43 गेंदों में 5 छक्कों और 9 चौकों के साथ 85 रन टीम के खाते में जोड़े. इन बल्लेबाजों के पवेलियन लौटने के बाद टिम डेविड ने मोर्चा संभाला. उन्होंने 12 गेंदों में 21 रन बनाते हुए टीम को जीत दिलाई.