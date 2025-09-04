Dewald Brevis on MS Dhoni: एक व्यक्ति के तौर पर एमएस धोनी का व्यवहार मेरे लिए अहम; डेवाल्ड ब्रेविस

नई दिल्ली, 4 सितंबर : दक्षिण अफ्रीका के प्रतिभावान युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी की एक क्रिकेटर के अलावा एक व्यक्ति के रूप में जमकर प्रशंसा की है. ब्रेविस ने कहा, "एमएस धोनी के बारे में मैं बस यही कह सकता हूं कि उनकी विनम्रता और एक इंसान के रूप में उनका व्यक्तित्व मेरे लिए सबसे खास रहा. मैदान के बाहर वह कैसे हैं, खिलाड़ियों और लोगों के लिए उनके पास कितना समय है. यह बेहद अहम है. उनके कमरे का दरवाजा हमेशा खुला रहता है. अगर वह सो रहे होते हैं, तो सिर्फ उसी समय दरवाजा बंद होता है." एबी डिविलियर्स के यूट्यूब चैनल पर गुरुवार को ब्रेविस ने कहा, "मैं कई बार उनके कमरे में गया, जहां उन्होंने क्रिकेट से इतर अपने शौक के बारे में चर्चा की. उनके साथ क्रिकेट देखना वाकई अद्भुत था. यह देखना भी अद्भुत था कि मैदान के बाहर वह क्या करते हैं."

उन्होंने कहा, "आईपीएल 2025 सीएसके के लिए मुश्किल रहा, लेकिन मेरे साथ कोचिंग स्टाफ ने जिस तरह का व्यवहार किया, उससे मैं प्रभावित था. मैंने वहां बहुत अच्छा समय बिताया. मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग, गेंदबाजी सलाहकार साइमन्स सभी कमाल के थे. उनका मेरे लिए समर्थन अद्भुत था."ब्रेविस ने कहा कि मैंने पहला मैच नहीं खेला, लेकिन मुझे पता था कि उन्होंने मेरे लिए क्या योजनाएं बनाई हैं. विदेशी और स्थानीय खिलाड़ियों के साथ भी मैंने बहुत अच्छा समय बिताया.

डेवाल्ड ब्रेविस को आईपीएल 2025 के लिए हुई नीलामी में कोई खरीददार नहीं मिला था. सीजन के दौरान सीएसके के गुरजपनीत सिंह चोटिल हो गए. उनकी जगह पर सीएसके ने ब्रेविस को अपने साथ जोड़ा. ब्रेविस ने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया और सीएसके की निराशाजनक रही यात्रा में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से रोमांच लाए. ब्रेविस ने आईपीएल 2025 में सीएसके के लिए 6 मैचों में 180 की स्ट्राइक रेट से 2 अर्धशतक लगाते हुए 225 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 17 छक्के और 13 चौके निकले.