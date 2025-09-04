IND vs MAS, Men’s Hockey Asia Cup 2025 Super 4's Live Streaming: मेंस हॉकी एशिया कप के सुपर 4 के अपने दूसरे मुकाबले में मलेशिया से भिड़ेगी भारतीय टीम, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

India vs Malaysia(Photo Credits: @LatestLY)

Where To Watch India Men's National Hockey Team vs Malaysia Men's National Hockey Team Live Telecast: भारतीय पुरुष हॉकी टीम एशिया कप हॉकी 2025 सुपर 4 में वापसी कर रही है और उनका अगला मुकाबला मलेशिया के खिलाफ होगा. भारतीय टीम इस समय एशिया कप हॉकी 2025 में अच्छी स्थिति में नहीं है. चीन, जापान और कोरिया के खिलाफ उन्होंने दो या उससे अधिक गोल खाए हैं. पहले दो मुकाबलों में भारत ने एक गोल अधिक करके मैच जीता, लेकिन कोरिया के खिलाफ आखिरी क्वार्टर में गोल करके मात्र एक महत्वपूर्ण अंक हासिल किया. मलेशिया उनके लिए और भी कठिन चुनौती पेश करेगा. एशिया कप हॉकी में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच सुपर 4 का मैच ड्रॉ रहा

भारतीय टीम गोल बनाने और पेनल्टी कॉर्नर डिफेंड करने में अब तक संघर्ष करती दिखी है. अधिकांश टीमों ने भारत की कमजोरी को पहचान लिया है कि उनके पास कई फर्स्ट रशर्स नहीं हैं और अब वे पेनल्टी कॉर्नर में विभिन्न रणनीतियों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अमित रोहिदास की ओर गेंद न जाए. इस रणनीति का असर भी दिखाई दिया है. गोल बनाने के मामले में भी केवल कुछ व्यक्तिगत कौशल और हर्मनप्रीत सिंह के पेनल्टी कॉर्नर से ही गोल आ रहे हैं. विरोधी टीमों ने भारतीय टीम की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए उनके क्षेत्र में गेंद रखी और ब्रेक के मौके पर गोल किए. क्रेग फुल्टन पर दबाव है और उन्हें जल्द ही इसका समाधान ढूँढना होगा.

भारत बनाम मलेशिया पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 मैच की तारीख, समय और स्थान

भारत पुरुष राष्ट्रीय हॉकी टीम का मलेशिया के साथ दूसरा सुपर 4 मुकाबला 4 सितंबर( गुरुवार) को होगा. भारत बनाम मलेशिया मैच राजगीर हॉकी स्टेडियम, बिहार में खेला जाएगा और इसकी शुरुआत भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे होगी.

भारत बनाम मलेशिया पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का आधिकारिक प्रसारण साझेदार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क है. फैंस भारत बनाम मलेशिया सुपर 4 का लाइव टेलीकास्ट Sony Sports Ten 1 टीवी चैनल पर देख सकते हैं.

भारत बनाम मलेशिया पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग सोनी नेटवर्क का आधिकारिक OTT प्लेटफ़ॉर्म SonyLIV प्रदान करेगा. भारत में फैंस SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर सब्सक्रिप्शन लेकर भारत बनाम मलेशिया मुकाबला आसानी से लाइव देख सकते हैं.