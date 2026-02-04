Olympic Winter Games 2026: विंटर ओलंपिक के लिए मिलान के सैन सिरो स्टेडियम में भव्य उद्घाटन की तैयारी जोरी में, इतिहास रचने को तैयार इटली

Olympic Winter

Olympic Winter Games 2026: दुनिया के सबसे बड़े शीतकालीन खेल आयोजन, 'मिलानो कॉर्टिना 2026' (Milano Cortina 2026) के आगाज़ में अब बस कुछ ही दिन शेष हैं. इटली के मिलान शहर स्थित प्रतिष्ठित सैन सिरो स्टेडियम (San Siro Stadium) में 6 फरवरी, 2026 को होने वाले उद्घाटन समारोह की तैयारियाँ अपने अंतिम चरण में पहुँच गई हैं. आयोजकों के अनुसार, इस बार का समारोह न केवल कलात्मक रूप से भव्य होगा, बल्कि ओलंपिक इतिहास में पहली बार कुछ ऐसे प्रयोग किए जाएंगे जो पहले कभी नहीं देखे गए.

समारोह की थीम और मुख्य आकर्षण

इस वर्ष के उद्घाटन समारोह की थीम "अरमोनिया" (Harmony) रखी गई है, जिसका उद्देश्य खेल के माध्यम से दुनिया में शांति और एकता का संदेश देना है. क्रिएटिव डायरेक्टर मार्को बालिच के नेतृत्व में तैयार किए जा रहे इस शो में इटली की समृद्ध संस्कृति, फैशन और कला का संगम देखने को मिलेगा. यह भी पढ़े: Fact Check: क्या ट्रांसजेंडर स्वीमर Lia Thomas के कारण LA Olympics 2028 में हिस्सा नहीं लेगी मॉली ओ’कैलाघन? जानिए क्या हैं वायरल दावेंं की सच्चाई

समारोह में अंतरराष्ट्रीय संगीत जगत के बड़े सितारे अपनी प्रस्तुति देंगे. रिपोर्ट्स के अनुसार, मशहूर गायिका मारिया केरी (Mariah Carey), इतालवी टेनर एंड्रिया बोसेली (Andrea Bocelli) और लोकप्रिय गायिका लौरा पॉसिनी (Laura Pausini) मुख्य आकर्षण होंगे.

ओलंपिक इतिहास में पहली बार: दो मशालें

2026 के खेल अपनी तरह के अनूठे होंगे क्योंकि यह इतिहास में पहली बार है कि दो मुख्य मेजबान शहर (मिलान और कॉर्टिना) एक साथ खेलों की मेजबानी कर रहे हैं. इसी तर्ज पर, उद्घाटन समारोह के दौरान दो अलग-अलग स्थानों पर ओलंपिक कलश (Cauldron) एक साथ प्रज्ज्वलित किए जाएंगे—एक मिलान के सैन सिरो में और दूसरा कॉर्टिना डी'अम्पेज़ो के शहर के केंद्र में. यह दोनों शहरों के बीच अटूट तालमेल का प्रतीक होगा.

अथलीट परेड और व्यापक कवरेज

चूंकि खेल के आयोजन स्थल एक-दूसरे से काफी दूरी पर स्थित हैं, इसलिए एथलीटों की सुविधा के लिए 'परेड ऑफ नेशंस' को मल्टी-लोकेशन फॉर्मेट में रखा गया है. जो एथलीट मिलान से दूर हैं, वे अपने संबंधित क्लस्टर (जैसे कॉर्टिना) से वर्चुअली और सैटेलाइट के माध्यम से समारोह का हिस्सा बनेंगे.

सैन सिरो स्टेडियम में लगभग 60,000 दर्शकों के मौजूद रहने की उम्मीद है, जबकि दुनिया भर के करोड़ों लोग इसे लाइव प्रसारण के माध्यम से देखेंगे. सुरक्षा और सुचारू संचालन के लिए 18,000 से अधिक स्वयंसेवक और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

तैयारियों का जायजा और टिकटों की मांग

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने हाल ही में आयोजन स्थलों का दौरा कर संतोष व्यक्त किया है. लगभग 85% आयोजन स्थल पूरी तरह से तैयार हैं और ओलंपिक विलेज में एथलीटों का आगमन शुरू हो गया है. टिकटों की मांग भी रिकॉर्ड स्तर पर है, विशेषकर उद्घाटन समारोह के लिए 'कैटेगरी डी' के टिकट लगभग समाप्त हो चुके हैं.

इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला आधिकारिक तौर पर इन खेलों के शुरुआत की घोषणा करेंगे, जो 22 फरवरी 2026 तक चलेंगे.