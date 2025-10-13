Fact Check: क्या ट्रांसजेंडर स्वीमर Lia Thomas के कारण LA Olympics 2028 में हिस्सा नहीं लेगी मॉली ओ’कैलाघन? जानिए क्या हैं वायरल दावेंं की सच्चाई
Fact Check: अमेरिकी तैराक लिया थॉमस(Lia Thomas)  लंबे समय से विवादों के घेरे में रही हैं. वह एनसीएए डिविजन-1 राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट हैं. साल 2022 में उन्होंने महिलाओं की 500-यार्ड फ्रीस्टाइल स्पर्धा जीतकर यह उपलब्धि हासिल की थी. लेकिन इसके तुरंत बाद वर्ल्ड एक्वाटिक्स ने उन्हें महिलाओं की कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा करने से प्रतिबंधित कर दिया. मार्च 2022 की एनसीएए चैंपियनशिप उनके करियर की आखिरी कॉलेज प्रतियोगिता रही. जनवरी 2024 में लिया थॉमस ने वर्ल्ड एक्वाटिक्स की जेंडर इनक्लूजन पॉलिसी को चुनौती दी. 2022 में लागू इस नीति के अनुसार, ट्रांस महिलाएं तभी महिला वर्ग में हिस्सा ले सकती हैं, जब पुरुष अवस्था की यौवन प्रक्रिया 12 साल की उम्र या टैनर स्टेज 2 से पहले रोक दी गई हो. क्या विराट कोहली जल्द लेंगे आईपीएल से संन्यास? नई रिपोर्ट ने बढ़ाई अटकलें, RCB से दूरी के साफ संकेत

जून 2024 में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने फैसला सुनाया कि थॉमस को इस नीति को अदालत में चुनौती देने का अधिकार नहीं है, जिसका मतलब था कि वह प्रतियोगिताओं के लिए अयोग्य बनी रहेंगी. इस निर्णय के बाद पेरिस ओलंपिक 2024 की अमेरिकी ट्रायल्स में हिस्सा लेने का उनका मौका खत्म हो गया. हालांकि एनसीएए चैंपियनशिप वर्ल्ड एक्वाटिक्स के अधिकारक्षेत्र में नहीं आती, लेकिन फरवरी 2025 में एनसीएए ने भी अपनी नीति बदलकर महिलाओं के खेल में केवल जन्म से महिला खिलाड़ियों को ही अनुमति देने का नियम लागू कर दिया. इसी विवाद के बीच सोशल मीडिया पर यह दावा वायरल हुआ कि ऑस्ट्रेलियाई तैराक और 200 मीटर फ्रीस्टाइल की मौजूदा ओलंपिक चैंपियन मॉली ओ’कैलाघन ने कहा है कि अगर उस ‘मर्द’, लिया थॉमस, को 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक में अनुमति दी गई, तो वह हिस्सा नहीं लेंगी.

नहीं, मॉली ओ’कैलाघन ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि अगर लिया थॉमस को LA ओलंपिक 2028 में भाग लेने की अनुमति दी गई, तो वह हिस्सा नहीं लेंगी. मॉली ओ’कैलाघन के नाम से ट्रांसजेंडर एथलीट्स को लेकर जो कथित बयान फैलाया गया था, वह पूरी तरह फर्जी है. इस मामले पर स्विमिंग ऑस्ट्रेलिया ने आगे आकर बयान जारी किया है.

स्विमिंग ऑस्ट्रेलिया ने पुष्टि की है कि यह "फेक न्यूज" है. जारी बयान में उन्होंने कहा, "वर्तमान में सोशल मीडिया पोस्ट में डॉल्फिन मॉली ओ’कैलाघन से जुड़ा एक मनगढ़ंत उद्धरण प्रसारित हो रहा है. किसी भी चरण पर ओ’कैलाघन का इंटरव्यू नहीं लिया गया है और न ही उन्होंने ट्रांसजेंडर एथलीट्स पर कोई टिप्पणी की है. मेटा को इस फर्जी खबर की जानकारी दे दी गई है और ओ’कैलाघन तथा स्विमिंग ऑस्ट्रेलिया ने इन पोस्ट को हटाने का अनुरोध किया है."