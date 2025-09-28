Mary Kom's House Robbery: वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम के घर में चोरी, सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा

फरीदाबाद, 27 सितंबर : भारत की स्टार मुक्केबाज और छह बार की वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम (Mary Kom) के फरीदाबाद स्थित घर पर चोरी (Robbery) का मामला सामने आया है. चोरी का मामला सामने आने के बाद से ही क्षेत्र में हडकंप मचा हुआ है. मैरी कॉम के घर हुई चोरी की घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि 6-7 लोग घर से सामान चोरी कर ले जा रहे हैं. पुलिस ने जल्द ही मामले को सुलझाने का दावा किया है.

मैरी कॉम फरीदाबाद के सेक्टर 46 के मकान नंबर 300 में पिछले 3 साल से रह रही हैं. पड़ोसियों के मुताबिक पिछले दो सप्ताह से वह घर से बाहर हैं. जानकारी के मुताबिक वह मेघालय एक इवेंट में भाग लेने के लिए गई हुई है . चोरी की घटना 24 तारीख की सुबह हुई थी. पड़ोसियों को इसका पता तब चला, जब उन्होंने 26 तारीख को सीसीटीवी फुटेज देखी. सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि 6-7 लोग मैरी कॉम के मकान में घुसे और वहां से सामान चोरी कर फरार हो गए . इसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस और मैरी कॉम को इसकी सूचना दी .

मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग के तमाम बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे. इस दौरान क्राइम ब्रांच की टीम , फॉरेंसिक विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद रही और मामले की जांच शुरू की . पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्दी ही मामले को सुलझा लिया जाएगा और आरोपियों को पकड़ा जाएगा.

हालांकि यह पता नहीं चल पाया है कि घर से कौन-कौन सी वस्तुएं चोरी हुई हैं. पुलिस जांच कर रही है और मैरी कॉम के लौटने का इंतजार कर रही है. उनके आने के बाद ही पता चल सकेगा कि घर से कौन-कौन सी वस्तुएं चोरी की गई हैं.