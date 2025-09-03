IND vs KOR, Men’s Hockey Asia Cup 2025 Super 4's Hockey Live Streaming: हॉकी एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में कोरिया से भिड़ेगी भारतीय टीम, जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

भारत बनाम कोरिया(Photo Credits: @LatestLY)

Where To Watch India Men's National Hockey Team vs Korea Men's National Hockey Team Live Telecast: भारतीय पुरुष राष्ट्रीय हॉकी टीम पुरुष एशिया कप हॉकी सुपर 4 के अपने पहले मुकाबले में कोरिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी. भारत अब तक इस टूर्नामेंट में अपराजित रहा है. ग्रुप स्टेज में भारत ने चीन, जापान और कजाकिस्तान को हराया हैं. हालांकि चीन और जापान के खिलाफ जीत आसान नहीं रही, लेकिन कजाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला बेहद आसान साबित हुआ, जहां भारत ने 15-0 से बड़ी जीत दर्ज की. सुपर 4 में पूल ए से भारत और चीन ने जगह बनाई है, जबकि पूल बी से कोरिया और मलेशिया ने क्वालीफाई किया है. भारत का पहला मुकाबला कोरिया से होगा और टीम जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी. भारत ने जापान को 3-2 से हराकर एशिया कप 2025 में दर्ज की दूसरी लगातार जीत, हारमनप्रीत-संयुक्त गोलों ने दिलाई जीत

हाल के वर्षों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम एशिया की सबसे मजबूत टीम रही . उन्होंने लगातार ओलंपिक पदक जीते, एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल किया और पिछले साल एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थे. वे एशिया कप जीतने के प्रबल दावेदार हैं. इसके बावजूद कोच क्रेग फुल्टन के सामने कुछ चिंताएं हैं. लंबे समय से भारत की कमजोर कड़ी रही है हरमनप्रीत सिंह के अलावा एक और भरोसेमंद ड्रैग फ्लिकर की मौजूदगी और पेनल्टी कॉर्नर के अलावा फील्ड गोल्स की कमी खली है. इस एशिया कप में भी इन दोनों क्षेत्रों में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है. हॉकी वर्ल्ड कप नजदीक होने के कारण फुल्टन को इसका समाधान जल्द ढूंढना होगा.

भारत बनाम कोरिया पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 मैच कब और कहां आयोजित होगा?

भारतीय पुरुष राष्ट्रीय हॉकी टीम 3 सितंबर( बुधवार) को पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 सुपर 4 के पहले मैच में कोरिया से भिड़ेगी. भारत बनाम कोरिया मैच बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा और इसकी शुरुआत भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगी.

भारत बनाम कोरिया पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 मैच का लाइव प्रसारण कहां देखें?

मेंस हॉकी एशिया कप 2025 का आधिकारिक प्रसारण साझेदार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क है. प्रशंसक भारत बनाम कोरिया पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का लाइव प्रसारण Sony Sports Ten 1 टीवी चैनल पर देख सकते हैं. भारत बनाम कोरिया पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 को ऑनलाइन देखने के विकल्प के लिए नीचे पढ़ें.

भारत बनाम कोरिया पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 मैच का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग सोनी नेटवर्क का आधिकारिक ओटीटी प्लेटफॉर्म SonyLIV ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा. भारत में प्रशंसक SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर भारत बनाम कोरिया पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए सब्सक्रिप्शन खरीदना होगा.