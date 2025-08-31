IND vs JPN, Men’s Hockey Asia Cup 2025: भारत ने जापान को 3-2 से हराकर एशिया कप 2025 में दर्ज की दूसरी लगातार जीत, हारमनप्रीत-संयुक्त गोलों ने दिलाई जीत

ndia Men's Hockey Team (Photo credit: X @TheHockeyIndia)

India Men’s National Hockey Team vs Japan Men’s National Hockey Team: राजगीर में चल रहे पुरुष एशिया कप 2025 में भारत ने रविवार को जापान को 3-2 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की. बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने अपनी रणनीति, अनुभव और दबदबे का लोहा मनवाया. इस जीत के साथ ही भारत ने पूल ए में अपने दो मैचों से छह अंक जुटाकर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है. एशिया कप के इस प्रारूप में समूह की शीर्ष दो टीमें सीधे सुपर 4 में प्रवेश करेंगी. इस जीत के साथ भारत ने अपने सुपर 4 की संभावना को मजबूत कर दिया है और पूल ए में शीर्ष स्थान पर पहुँच गया है. जापान के खिलाफ यह जीत भारतीय टीम की मजबूती और दबदबे को दर्शाती है, जबकि अगले मैचों में भी टीम की नजरें सुपर 4 में जगह बनाने पर टिकी होंगी. मेंस हॉकी एशिया कप में आज जापान से भिड़ेगी भारतीय हॉकी टीम, यहां जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

मैच की शुरुआत भारत ने जबरदस्त अंदाज में की। मात्र चौथे मिनट में मनीदीप सिंह ने शानदार फील्ड गोल के जरिए स्कोरिंग की शुरुआत की. इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दो पेनल्टी कॉर्नर गोल दागकर भारत की बढ़त को और मजबूत किया. जापान की तरफ से कोसेई कावाबे ने तीसरे और चौथे क्वार्टर में दोनों गोल किए, लेकिन भारत की मजबूत पकड़ और गोलकीपिंग के सामने ये गोल टीम के लिए पर्याप्त नहीं साबित हुए.

अंतिम क्वार्टर में जापान ने जोरदार प्रहार किया और भारत के गोल की दिशा में दबाव बनाया. लेकिन सुरज कारकेरा की शानदार सेव और टीम की संगठित रक्षा ने जापानी खिलाड़ियों को कई अवसरों में विफल कर दिया. हरमनप्रीत सिंह ने एक और पेनल्टी कॉर्नर गोल दागकर भारत की बढ़त को दो गोल पर बनाए रखा. जापान ने आखिरी मिनटों में एक फील्ड गोल किया, लेकिन भारत का संपूर्ण प्रदर्शन उन्हें जीत से रोक नहीं पाया। भारतीय टीम ने मैच का अंत 3-2 के स्कोर से किया