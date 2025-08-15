India vs Australia Men's Hockey Test Series 2025: भारतीय पुरुष राष्ट्रीय हॉकी टीम की अनचाही शुरुआत! ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में 1-4 से हाराया

India Men's National Hockey Team vs Australia Men's National Hockey Team: भारतीय पुरुष राष्ट्रीय हॉकी टीम ने अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत पहले मैच में अनचाही हार के साथ की. भारत इस समय आगामी हॉकी विश्व कप 2026 की तैयारी में जुटा है और इस महामुकाबले से पहले अच्छी तैयारी के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रहा है. क्रेग फुल्टन उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं और पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद, भारत की नज़र विश्व कप में जीत पर है. हालाँकि, तैयारियों की शुरुआत अच्छी नहीं रही और भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4-1 से हार का सामना करना पड़ा.

