IND Vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज का बदलना लेने उतरेगी टीम इंडिया

Suryakumar Yadav(Photo : X)

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर : वनडे सीरीज गंवाने के बाद टीम इंडिया (Team India) ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में हिसाब बराबर करने के इरादे से उतरेगी. पांच मुकाबलों की शुरुआत बुधवार से होने जा रही है. दोनों देश कैनबरा में सीरीज का पहला मैच खेलेंगे. भारतीय टीम की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के हाथों में है, जबकि मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलियाई टीम का जिम्मा संभाल रहे हैं. जसप्रीत बुमराह वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब इस तेज गेंदबाज की टी20 सीरीज में वापसी हुई है. हालांकि, ये स्पष्ट नहीं है कि वह सीरीज के कितने मुकाबले खेलेंगे.

इस मुकाबले में टीम इंडिया को कप्तान सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और तिलक वर्मा से काफी उम्मीदें हैं. वहीं, गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती टीम को मजबूती देते हैं. दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में कप्तान मिचेल मार्श और टिम डेविड से बल्लेबाजी में उम्मीदें होंगी. जोश हेजलवुड से भारतीय बल्लेबाजों को सावधान रहना होगा. बुधवार को कैनबरा में मौसम ठंडा रहने की उम्मीद है. यहां दिन में हल्की बारिश की आशंका है, लेकिन शाम को मौसम साफ रहेगा. ऐसे में मैच में किसी भी तरह की कटौती देखने को नहीं मिलेगी. मनुका ओवल कम स्कोर वाला मैदान रहा है, जहां स्पिन की भूमिका अहम होती है. यहां बाउंड्रीज भी काफी दूर हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने साल 2007 से 2024 के बीच 32 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 20 मैच जीते, जबकि 11 मुकाबले गंवाए. एक मैच बेनतीजा रहा.

भारत की टीम : सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, जितेश शर्मा.

ऑस्ट्रेलिया की टीम : मिचेल मार्श (कप्तान), जोश इंगलिस (विकेटकीपर), ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, टिम डेविड, मार्कस स्टोइनिस, मिचेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, सीन एबॉट, मैथ्यू कुहनेमन, जोश हेजलवुड, जोश फिलिप, नाथन एलिस, तनवीर सांघा, बेन ड्वारशुइस.