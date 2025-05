Kylian Mbappe Milestone: एल क्लासिको में हैट्रिक के साथ किलियन एम्बाप्पे ने रचा इतिहास, डेब्यू सीज़न में रियल मैड्रिड के लिए दागे रिकॉर्ड 39 गोल

Kylian Mbappe Milestone: स्पेनिश फुटबॉल के सबसे बड़े मुकाबले एल क्लासिको में रविवार को जब रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की टीमें आमने-सामने थीं, तब एक ऐतिहासिक पल फ्रेंच सुपरस्टार किलियन एम्बाप्पे के नाम दर्ज हो गया. रियल मैड्रिड के लिए अपने पहले सीज़न में खेल रहे एम्बाप्पे ने इस मुकाबले में हैट्रिक लगाई, और इसी के साथ उन्होंने क्लब के इतिहास में डेब्यू सीज़न में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. एम्बाप्पे ने 2024-25 सीज़न में अब तक सभी प्रतियोगिताओं में कुल 39 गोल कर दिए हैं. यह उपलब्धि उन्होंने अपने पहले ही सीज़न में हासिल की है, जो कि रियल मैड्रिड के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के डेब्यू सीज़न में सबसे अधिक है. इससे पहले यह रिकॉर्ड चिली के दिग्गज स्ट्राइकर इवान ज़ामोरानो के नाम था, जिन्होंने 1992-93 में रियल मैड्रिड के लिए 37 गोल किए थे. काइलियन एमबाप्पे ने राफेल नडाल को गिफ्ट में दी अपनी जर्सी, मैलोर्का बनाम रियल मैड्रिड ला लीगा मैच देखने पहुंचे स्पेनिश टेनिस स्टार, देखें वीडियो

किलियन एम्बाप्पे ने रचा इतिहास

With his first El Clásico hat trick against Barcelona, Kylian Mbappe has now scored more goals (39) in his debut season than any other player in Real Madrid history:

39 -- K. Mbappe

37 -- I. Zamorano

33 -- C. Ronaldo

Great start to life in Madrid. ⚪️ pic.twitter.com/n6EWgLAmMb

— Statman Dave (@StatmanDave) May 11, 2025