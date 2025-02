FIFA Bans Pakistan National Football Team: पाकिस्तानी राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को तगड़ा झटका! संशोधित कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट न करने पर फीफा ने लगाया प्रतिबंध

FIFA Bans Pakistan National Football Team: फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा (FIFA) ने एक बार फिर पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ (PFF) को निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई PFF के संविधान में आवश्यक संशोधन लागू न करने के कारण हुई है. फीफा द्वारा जारी आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया गया है कि जब तक PFF कांग्रेस फीफा और एशियाई फुटबॉल महासंघ (AFC) द्वारा प्रस्तुत संविधान को मंजूरी नहीं देती, तब तक यह निलंबन जारी रहेगा. यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ पर प्रतिबंध लगा है. अप्रैल 2021 में फीफा ने तीसरे पक्ष के अनधिकृत हस्तक्षेप के कारण PFF को निलंबित कर दिया था, जो कि फीफा के नियमों का उल्लंघन था. बाद में, जून 2022 में यह निलंबन हटा लिया गया था, जिससे पाकिस्तान की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकी. यह भी पढ़ें: क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जन्मदिन पर जानें ऐतिहासिक 923 गोल और उनके आइकॉनिक सेलिब्रेशन के बारे में फुल डिटेल्स

पाकिस्तानी फुटबॉल के लिए बड़ा झटका

