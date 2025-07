IRE W vs ZIM W 2nd ODI 2025 Live Streaming, Toss & Scorecard: दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, आयरलैंड पहले करेगी गेंदबाजी, यहां जानें लाइव प्रसारण, टॉस, प्लेइंग इलेवन और फुल स्कोरकार्ड

Ireland Women's National Cricket Team vs Zimbabwe Women's National Cricket Team Match Scorecard: आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 2 मैचों की ODI सीरीज़ (Ireland Women vs Zimbabwe Women ODI Series 2025) का दूसरा मुकाबला 28 जुलाई(सोमवार) को बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब (Civil Service Cricket Club, Stormont, Belfast) में खेला जाएगा. जिसमें जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम की कप्तान चिपो मुगेरी-तिरीपानो ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला की हैं. जिसके चलते, आयरलैंड पहले गेंदबाजी करेगी. मेजबान टीम इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे है और अब उसकी नजर क्लीन स्वीप यानी 2-0 से सीरीज जीतने पर है. वहीं, मेहमान टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर करने की कोशिश में है, जो इस दौरे पर उसकी पहली जीत भी होगी. यह भी पढ़ें: पहले वनडे में जिम्बाब्वे से भिड़ेगी आयरलैंड महिला क्रिकेट टीम, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

जिम्बाब्वे ने जीती टॉस

Ireland Women are bowling first against Zimbabwe Women having lost the toss in Stormont...

