Zimbabwe vs Sri Lanka, 1st ODI Match 2025 Key Players To Watch Out: हरारे में श्रीलंका को हराकर इतिहास रचना चाहेगी जिम्बाब्वे, तीसरे टी20 मुकाबले में इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

Zimbabwe National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, 1st ODI Match 2025 Key Players To Watch: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की वनडे सीरीज 2025 (ODI Series 2025) का पहला मुकाबला आज यानी 29 अगस्त को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम (Harare Sports Club) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:00 बजे से खेला जाएगा. एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) की तैयारियों के मद्देनजर यह सीरीज खेली जाएगी. दोनों टीमों के बीच दो मैचों की वनडे और तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series 2025) खेली जाएगी, सीरीज का आखिरी मुकाबला सात सितंबर को खेला जाएगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. इस सीरीज में जिम्बाब्वे की अगुवाई क्रेग एर्विन (Craig Ervine) कर रहीं हैं. जबकि, श्रीलंका की कमान चरिथ असलंका (Charith Asalanka) के कंधों पर हैं. यह भी पढें: Afghanistan vs Pakistan, 1st Match Tri-Series 2025 Live Streaming In India: पहले टी20 मुकाबले में पाकिस्तान को कांटे की टक्कर देने उतरेगी अफगानिस्तान, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

फिलहाल श्रीलंका की टीम 103 की रेटिंग के साथ वनडे टीम रैंकिंग में चौथे पायदान पर है. वनडे और टी20 फॉरमेट के लिए श्रीलंका की अगुवाई चैरिथ असलांका कर रहे हैं. वनडे की बात करें तो श्रीलंका इस समय शानदार फॉर्म में है. श्रीलंका की टीम ने हाल ही में घरेलू मैदान पर बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज 2-1 से जीती है. श्रीलंका एकदिवसीय श्रृंखला के लिए स्पष्ट पसंदीदा के रूप में शुरुआत करेगा. श्रीलंका की टीम से खेल के सभी पहलुओं में जिम्बाब्वे पर हावी होने की उम्मीद है.

दूसरी तरफ, जिम्बाब्वे को 55 रेटिंग के साथ आईसीसी मेंस वनडे टीम रैंकिंग में 11वें स्थान पर काबिज है. जिम्बाब्वे का नेतृत्व क्रेग एर्विन कर रहे हैं. अनुभवी खिलाड़ी ब्रेंडन टेलर राष्ट्रीय टीम में वापसी कर रहे हैं. जिम्बाब्वे की टीम के लिए यह बड़ी खुशखबरी है. जिम्बाब्वे ने सिकंदर रज़ा, रिचर्ड नगारावा, क्लाइव मैंडे और ब्रायन बेनेट जैसे खिलाड़ियों के साथ एक प्रतिस्पर्धी टीम भी नामित की है. जिम्बाब्वे की टीम ने आखिरी वनडे सीरीज इस साल फरवरी में आयरलैंड के खिलाफ खेली थी. जिम्बाब्वे की टीम ने इसे 2-1 से जीता.

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका हेड टू हेड रिकॉर्ड (ZIM vs SL ODI Head To Head)

जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीस अबतक कुल 64 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान श्रीलंका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने 49 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, जिम्बाब्वे की टीम को महज 12 मैचों में ही जीत नसीब हुई हैं. वहीं, तीन मुकाबलों का कोई परिणाम नहीं निकला. इस सीरीज में जिम्बाब्वे की टीम अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

ब्रायन बेनेट: जिम्बाब्वे के सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने पिछले 10 मैचों में 38.11 की औसत और 82.41 की स्ट्राइक रेट के साथ 247 रन बनाए हैं. ब्रायन बेनेट का अनुभव और स्थिरता जिम्बाब्वे के लिए पारी को संभालने में अहम भूमिका निभा सकती है.

ब्लेसिंग मुज़ारबानी: जिम्बाब्वे के गेंदबाज ब्लेसिंग मुज़ारबानी ने पिछले 9 मैचों में 8.28 की इकॉनमी से 12 विकेट लिए हैं. ब्लेसिंग मुज़ारबानी की तेज़ गेंदबाजी ने नई गेंद से विकेट दिलाने के अलावा डेथ ओवरों में भी प्रभावी प्रदर्शन किया है.

क्रेग एर्विन: जिम्बाब्वे के कप्तान और स्टार बल्लेबाज क्रेग एर्विन ने पिछले 8 मैचों में 191 रन बनाए हैं. हालांकि क्रेग एर्विन का प्रदर्शन औसत रहा है, लेकिन उनमें पारी की शुरुआत में टीम को मजबूती देने की क्षमता है.

कुसल मेंडिस: श्रीलंका के स्टार बल्लेबाज कुसल मेंडिस ने पिछले 9 मैचों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 703 रन बनाए हैं. इस दौरान कुसल मेंडिस की औसत 43.94 और स्ट्राइक रेट 60.03 है. यह कुसल मेंडिस के खेल में निरंतरता और बेहतरीन तकनीक को दर्शाता है.

कामिंडु मेंडिस: श्रीलंका के युवा स्टार बल्लेबाज कामिंडु मेंडिस ने 10 मैचों में 322 रन बनाए हैं, जिसमें उनकी औसत 37 और स्ट्राइक रेट 64.79 का है. कामिंडु मेंडिस की धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी और ठोस तकनीक ने श्रीलंका को कई बार मजबूत शुरुआत दी है.

जेफरी वांडरसे: गेंदबाजी में जेफरी वांडरसे ने गजब का प्रदर्शन किया है. जेफरी वांडरसे ने पिछले तीन मुकाबलों में 12 विकेट चटकाए हैं. जेफरी वांडरसे की इकॉनमी 4.1 और स्ट्राइक रेट 34.81 है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

जिम्बाब्वे (ZIM Likely Playing XI): पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिंदु मेंडिस, असिथा फर्नांडो, दिलशान मदुशंका, चैरिथ असलांका (कप्तान), जेनिथ लियानगे, डुनिथ वेलालेज, दुष्मंथा चमीरा, जेफरी वेंडरसे, महीश थीक्षाना.

श्रीलंका (SL Likely Playing XI): बेन करन, क्रेग एर्विन (कप्तान), ब्रायन बेनेट, जॉनाथन कैंपबेल, सीन विलियम्स, सिकंदर रजा, वेस्ली मधेवेरे, ब्रेंडन टेलर (विकेटकीपर), ब्लेसिंग मुजरबानी, रिचर्ड नगारवा, ट्रेवर ग्वंडू.

नोट: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का लाइव स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.