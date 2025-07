Zimbabwe vs New Zealand, 3rd Match 2025 Live Toss And Scorecard: तीसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सैंटनर ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Zimbabwe National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, 3rd Match 2025 Live Toss And Scorecard Update: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच ज़िम्बाब्वे टी20आई ट्राई सीरीज़ (Zimbabwe T20I Tri-Nation Series 2025) का तीसरा मुकाबला आज यानी 18 जुलाई को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकबला हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला जा रहा हैं. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम अपना पिछला मुकाबला जीतकर आ रहीं हैं. जबकि, जिम्बाब्वे की टीम अपना पिछला मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था. इस सीरीज में जिम्बाब्वे की अगुवाई सिकंदर रजा (Sikandar Raza) कर रहे हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की कमान मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. दूसरे टी20 मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Zimbabwe vs New Zealand, 3rd T20I Match 2025 Toss Winner Prediction: जिम्बाब्वे बनाम न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टी20 मुकाबले में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नरज

जिम्बाब्वे: वेस्ली माधेवेरे, ब्रायन बेनेट, क्लाइव मदांडे (विकेटकीपर), सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, ताशिंगा मुसेकिवा, टिनोटेन्डा मापोसा, टोनी मुनयोंगा, रिचर्ड नगारावा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी, ट्रेवर ग्वांडू.

With the ball against Zimbabwe after a toss win for Mitch Santner!

Rachin Ravindra, Mark Chapman, Michael Bracewell, and Adam Milne come in for Tim Robinson, Mitch Hay, Jimmy Neesham and Ish Sodhi.

Stream LIVE and free on @threenownz 📺 LIVE scoring at https://t.co/3YsfR1Y3Sm… pic.twitter.com/yxor6IjKFK

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) July 18, 2025