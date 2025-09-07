ZIM vs SL 3rd T20I 2025 Scorecard: निर्णायक टी20 में ज़िम्बाब्वे ने श्रीलंका को दिया 191 ररनों का विशाल लक्ष्य, तदिवानाशे मारुमानी ने तूफ़ानी बल्लेबाज़ी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sri Lanka National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team Match Scorecard: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20आई सीरीज़ का तीसरा मुकाबला 07 सितंबर (रविवार) को हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला जा रहा हैं. निर्णायक मुकाबले में मेज़बान टीम ने शानदार बल्लेबाज़ी का प्रदर्शन किया और निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 191 रन बनाए. सीरीज़ इस समय 1-1 की बराबरी पर है और तीसरे मुकाबले में दोनों टीमें खिताब पर कब्ज़ा करने के इरादे से उतरी हैं. श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया था, लेकिन ज़िम्बाब्वे के बल्लेबाज़ों ने शुरू से ही आक्रामक अंदाज़ अपनाते हुए स्कोरबोर्ड पर बड़ा लक्ष्य खड़ा कर दिया हैं. श्रीलंका ने टॉस जीतकर जिम्बाब्वे को दिया पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण, यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

ज़िम्बाब्वे की ओर से विकेटकीपर बल्लेबाज़ तदिवानाशे मरुमानी ने सबसे अधिक 51 रन बनाए. उन्होंने 44 गेंदों की अपनी पारी में 6 चौके और 1 छक्का लगाया और पारी को स्थिरता प्रदान की. कप्तान सिकंदर रज़ा ने भी 28 रन की तेज़ पारी खेली, जबकि सीन विलियम्स ने केवल 11 गेंदों में 23 रन ठोककर टीम को मज़बूत शुरुआत दी. इसके अलावा रयान बर्ल (26 रन) और ताशिंगा मुसेकीवा (18 रन) ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाज़ी करते हुए पारी को गति दी. आख़िरी ओवरों में टॉनी मुनीयोंगा ने नाबाद 13 रन जोड़कर स्कोर को 190 के पार पहुंचाया.

श्रीलंका के गेंदबाज़ों की बात करें तो दशन हेमंथा सबसे सफल साबित हुए. उन्होंने 4 ओवर में 38 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. दुष्मंथा चमीरा ने 2 अहम विकेट झटके और 4 ओवर में 33 रन दिए. वहीं, मथीसा पथिराना और बिनुरा फर्नांडो को 1-1 सफलता मिली, लेकिन दोनों गेंदबाज़ काफी महंगे साबित हुए. श्रीलंका के गेंदबाज़ लगातार विकेट तो लेते रहे, लेकिन ज़िम्बाब्वे के बल्लेबाज़ों ने रनगति पर नियंत्रण नहीं होने दिया. अब श्रीलंका के सामने यह चुनौती होगी कि वे 192 रनों का पीछा कर सीरीज़ अपने नाम करें या ज़िम्बाब्वे अपनी दमदार गेंदबाज़ी से घरेलू मैदान पर जीत दर्ज कर ले.