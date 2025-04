Yuvraj Singh 'KOCA Restaurant' in Gurugram: युवराज सिंह ने गुरुग्राम में खोला अपना पहला रेस्टोरेंट, मिलेगा 6 स्टार का अनुभव; देशी-विदेशी खाने का उठाएं लुत्फ

Yuvraj Singh 'KOCA Restaurant' in Gurugram: भारतीय टीम के कई क्रिकेटर इस समय बिजनेस में कदम रख रहे हैं. विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज भारतीय खिलाड़ी पहले से ही अपने मशहूर रेस्टोरेंट से लोगों का दिल जीत रहे हैं. इसी बीच, क्रिकेट को अलविदा कह चुके और जिन्हें हम बड़े होकर छक्के लगाते हुए देखते आए हैं, युवराज सिंह अब बिजनेस की दुनिया में कदम रख चुके हैं. युवराज सिंह ने गुरुग्राम में अपना पहला रेस्टोरेंट 'कोका' खोला है. यहां खाने के शौकीनों को पंजाबी स्टाइल में ग्लोबल ट्विस्ट के साथ घरेलू स्टाइल का कम्फर्ट फूड परोसा जाएगा. हम युवराज सिंह को छक्के लगाते हुए देखते हुए बड़े हुए हैं.

गोल्फ कोर्स रोड पर स्थित नए हाई-स्ट्रीट कॉम्प्लेक्स गोल्फ एवेन्यू 42 में स्थित दो मंजिलों में फैला 14,000 वर्ग फीट का यह रेस्तरां, उन मेहमानों को आकर्षित करने का प्रयास करता है जो या तो बढ़िया भोजन का अनुभव चाहते हैं या फिर उच्च ऊर्जा वाले वातावरण (या दोनों) की तलाश में हैं.

