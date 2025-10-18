भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs India National Cricket Team Live Telecast On DD Sports:: ऑस्‍ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया (India Tour of Australia) 2025 का पहला वनडे मुकाबला 19 अक्टूबर(रविवार) को पर्थ (Perth) के पर्थ स्टेडियम (Perth Stadium) में खेला जाएगा. भारत में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरी़ज 2025 का आधिकारिक प्रसारण अधिकार जियोस्टार स्पोर्टस नेटवर्क के पास हैं. प्रशंसक स्टार स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स18 चैनलों पर विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं. इसके अलावा, डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार भी जियोस्टार नेटवर्क के पास हैं, जहां भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. क्या इस मैच का प्रसारण फ्री डिश पर उपलब्ध होगा? जानने के लिए निचें स्कॉल करें. भारत बनाम ऑस्‍ट्रेलिया पर्थ वनडे मैच से पहले जानिए पर्थ स्टेडियम की पिच रिकॉर्ड्स, मोस्ट रन, विकेट समेत खास आंकड़े

ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच तीन वनडे और उसके बाद पाँच टी20 मैचों की सीरीज़ खेली जानी है. इस साल 50 ओवर के प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2-1 से वनडे सीरीज़ हार चुकी है और भारत के खिलाफ पिछली भिड़ंत में भी उसे करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी, जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में मेज़बान टीम पिछली नाकामियों को पीछे छोड़ते हुए नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश करेगी और घरेलू वनडे सीरीज़ की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेगी.

क्या डीडी स्पोर्ट्स पर उपलब्ध होगा भारत बनाम ऑस्‍ट्रेलिया पर्थ वनडे 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट?

हां, डीडी स्पोर्ट्स भारत के क्रिकेट मैचों का सीधा प्रसारण प्रदान करता है और इस बार भी भारत बनाम ऑस्‍ट्रेलिया वनडे सीरीज 2025 के सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण डीडी फ्री डिश यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा. दूरदर्शन स्पोर्ट्स ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि भारत बनाम ऑस्‍ट्रेलिया पर्थ वनडे मैच का लाइव प्रसारण DD Sports पर होगा. हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि डीडी स्पोर्ट्स का प्रसारण केवल डीडी फ्री डिश और अन्य DTT (डिजिटल टेरेस्ट्रियल टेलीविज़न) उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा. यह केबल टीवी या DTH प्लेटफॉर्म जैसे एयरटेल डिजिटल टीवी, टाटा प्ले, डिश टीवी आदि पर उपलब्ध नहीं होगा.

डीडी फ्री डिश पर कैसे देखें?

सेट-टॉप बॉक्स यूजर: DD Sports चैनल नंबर 79 पर उपलब्ध होगा.

MPEG-4 सेट-टॉप बॉक्स यूजर: DD Sports HD चैनल नंबर 116 पर उपलब्ध होगा.

लाइव मैच के समय DD Sports का लोगो "DD Sports 1.0" में बदल जाता है. इस तरह, डीडी फ्री डिश उपयोगकर्ता बिल्कुल मुफ्त में भारत बनाम ऑस्‍ट्रेलिया पर्थ वनडे का यह रोमांचक मुकाबला देख सकेंगे.