How To Watch IND vs OMA Asia Cup 2025 Live Streaming: टीम इंडिया की अजेय सफर रहेगी जारी या ओमान लगाएगी ब्रेक? जानिए कब, कहां और कैसे देखें एशिया कप मैच का लाइव प्रसारण

ओमान(Credit: X/@TheOmanCricket)

Where To Watch India National Cricket Team vs Oman National Cricket Team Match Live Telecast: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का मुकाबला 19 सितंबर (शुक्रवार) को अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख ज़ायेद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला जाएगा. भारत और ओमान के बीच यह पहली भिड़ंत होगी. भारत पहले ही सुपर-4 में क्वालीफाई कर चुका है और ग्रुप ए में शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि ओमान लगातार दो मैच हारकर बाहर हो चुका है. ऐसे में भारत इस मैच में अपनी प्लेइंग इलेवन में कुछ बदलाव कर सकता है और नए खिलाड़ियों को आज़मा सकता है. वहीं, ओमान के पास हार के बावजूद भारत जैसी बड़ी टीम के खिलाफ खेलकर अपनी छाप छोड़ने का मौका होगा. क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम ओमान एशिया कप मैच का लाइव टेलीकास्ट? जानिए कैसे देखें दूरदर्शन के टीवी चैनल पर प्रसारण

भारत ने अब तक यूएई और पाकिस्तान को आसानी से हराया है. टीम ने दोनों मैचों में तीन स्पिनर और एक विशेषज्ञ तेज़ गेंदबाज के कॉम्बिनेशन से खेला है. हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे ने सपोर्ट सीमर की भूमिका निभाई है और अच्छा प्रदर्शन किया है. कुलदीप यादव दोनों मैचों में मैन ऑफ द मैच रहे हैं और सुपर-4 में भारत के लिए प्रमुख गेंदबाज होंगे. हालांकि इस मैच में भारत कुलदीप और जसप्रीत बुमराह को आराम देकर हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को मौका दे सकता है. बल्लेबाज़ी क्रम में बदलाव की संभावना कम है. वहीं, ओमान बिना बदलाव के उतर सकता है.

भारत बनाम ओमान एशिया कप 2025 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 का मुकाबला 19 सितंबर (शुक्रवार) को शेख ज़ायेद स्टेडियम, अबू धाबी में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस शाम 7:30 बजे होगा.

भारत बनाम ओमान एशिया कप 2025 के दूसरे मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारतीय दर्शकों के लिए भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का आधिकारिक ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क(Sony Sports Network) है. भारत बनाम ओमान एशिया कप 2025 मैच Sony Sports टीवी चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट किए जाएंगे.

भारत बनाम ओमान एशिया कप 2025 के दूसरे मैच का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

भारतीय दर्शकों के लिए भारत बनाम ओमान के बीच एशिया कप 2025 का आधिकारिक ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क(Sony Sports Network) है. भारतीय दर्शकों के लिए भारत बनाम ओमान एशिया कप 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLiv ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. मैचों को देखने के लिए दर्शकों को SonyLiv का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.