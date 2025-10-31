PAK vs SA 2nd T20 2025, Lahore Weather Report: पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टी20 मैच पर बारिश का साया? यहां जानें कैसा रहेगा लाहौर के मौसम का मूड

Gaddafi Stadium, Lahore(Credit: X/@arifamin045)

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, Lahore Weather Report: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज (PAK vs SA T20 Series) का दूसरा मुकाबला 31 अक्टूबर (शुक्रवार) से लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम(Gaddafi Stadium) में खेला जाएगा. रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में पाकिस्तान की टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ निराशाजनक प्रदर्शन रही. दक्षिण अफ्रीका ने मेजबान टीम को हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे टी20 के मिनी बैटल में इन खिलाड़ियों की भिड़ंत से बढ़ेगा रोमांच, जानिए कौन किसे कर सकता हैं परेशान

रीजा हेंड्रिक्स ने शानदार अर्धशतक जड़ते हुए टीम को 194 रन के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. क्विंटन डी कॉक और टोनी डी जोरजी ने भी अच्छी साझेदारी कर टीम को मजबूत आधार दिया. पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही, जब बाबर आजम को दूसरे ही गेंद पर कॉर्बिन बॉश ने शून्य पर आउट कर दिया. कप्तान सलमान आघा भी निराशाजनक प्रदर्शन करते हुए जल्दी पवेलियन लौटे.

पाकिस्तान की बल्लेबाजी टीम पर दबाव था, लेकिन जॉर्ज लिंडे ने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल दिखाया. उन्होंने 36 रनों की पारी खेली और तीन महत्वपूर्ण विकेट भी लिए, जिससे पाकिस्तान की वापसी मुश्किल हो गई. वहीं, मोहम्मद नवाज ने हालांकि 36 रन बनाकर और तीन विकेट लेकर टीम को थोड़ा संभाला, पर उनकी मेहनत देर से रंग लाई. दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को अच्छी तरह दबाया और मेजबान टीम 139 रन पर सिमट गई. इस तरह दक्षिण अफ्रीका ने 55 रन से जीत हासिल कर पहले मैच में दबदबा बनाया.

लाहौर के मौसम का मूड(Lahore Weather Report)

लाहौर में पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के दूसरे टी20 मुकाबले के दिन मौसम सामान्य रूप से साफ और सुहावना रहने की उम्मीद है. तापमान लगभग 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास और हवा की गति धीमी रहेगी, जिससे क्रिकेट खेलने के लिए उपयुक्त माहौल होगा. बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे मैच बिना किसी रुकावट के पूरा हो सकेगा.

इस मौसम में बल्लेबाजों को अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए सही परिस्थितियां मिलेगी और गेंदबाजों को भी पिच की मदद से प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा. साथ ही, शाम के समय तापमान थोड़ा ठंडा होगा, जिससे खिलाड़ी अधिक आराम महसूस करेंगे. कुल मिलाकर, लाहौर में मैच के दौरान मौसम खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों के लिए अनुकूल रहेगा.