IND vs ENG 5th Test Day 5 Live Streaming: आखिरी टेस्ट का आज होगा रोमांचक अंत! इंग्लैंड ने बनाएंगे 35 रन या टीम इंडिया लेंगे 4 विकेट, यहां जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव एक्शन

भारत बनाम इंग्लैंड(Photo credit: LatestLY)

Where To Watch India National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Live Telecast: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 टेस्ट सीरीज (Test Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला 31 जुलाई (बुधवार) से लंदन(London ) के केनिंग्टन ओवल(Kennington Oval) में खेला रहा हैं. इस महाकाव्य टेस्ट का चौथा दिन बेहद रोमांचक रहा. भारत द्वारा दिए गए 374 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने दिन का खेल खत्म होने तक 76.2 ओवर में 6 विकेट पर 339 रन बना लिए हैं. अब इंग्लैंड को जीत के लिए केवल 35 रन और चाहिए जबकि उसके पास 4 विकेट शेष हैं. मैच के अंतिम दिन का रोमांच चरम पर रहने वाला है. बारिश चलते जल्दी ख़त्म हुआ चौथे दिन का खेल! इंग्लैंड ने 6 खोकर बनाए 339 रन, टीम इंडिया को जीत के लिए 4 विकेट की तलाश

इंग्लैंड की दूसरी पारी में जो रूट ने 105 और हैरी ब्रूक ने 111 रनों की शानदार पारियां खेली, जिससे भारत पर दबाव बना. हालांकि इन दोनों के आउट होने के बाद प्रसिद्ध कृष्णा (3/109) और मोहम्मद सिराज (2/95) ने भारत को मैच में बनाए रखा है. अब भारत को मैच जीतने के लिए जल्द से जल्द चार विकेट निकालने होंगे. भारत की दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन 118 रन बनाए, जबकि रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने अर्धशतक लगाए. आकाश दीप ने 66 रनों की अहम पारी खेली, जिससे भारत ने दूसरी पारी में 396 रन बनाए.

इंग्लैंड की पहली पारी 247 रन पर समाप्त हुई थी, जिससे उन्हें पहली पारी में 23 रनों की बढ़त मिली. भारतीय गेंदबाजों में सिराज और कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4-4 विकेट झटके. इससे पहले भारत की पहली पारी 224 रन पर सिमट गई थी, जिसमें करुण नायर ने 57 रन बनाए थे. यह मुकाबला अब अंतिम दिन निर्णायक मोड़ पर है, जहां इतिहास बनना तय है या तो भारत चमत्कारिक वापसी करेगा या इंग्लैंड सीरीज़ जीतकर इतिहास रचेगा.

भारत बनाम इंग्लैंड 5वां टेस्ट 2025 मैच का 5वां दिन कब और कहां खेला जाएगा?

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला 31 जुलाई (बुधवार) से लंदन के केनिंग्टन ओवल में खेला जाएगा. जिसके आखिरी दिन का खेल 04 अगस्त(सोमवार) को भारतीय समयानुसार दोपहर 03:30 PM से शुरू होगा.