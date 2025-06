WI W vs SA W 2nd T20I 2025 Live Streaming: ब्रिजटाउन में खेला जाएगा वेस्टइंडीज महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला दूसरा टी20 मुकाबला, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

South Africa Women (Photo: X/@ProteasWomenCSA)

Where To Watch West Indies Women's Cricket Team vs South Africa Women's National Cricket Team Live Telecast: वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20आई सीरीज(WI-W vs SA-W T20I Series 2025) का दूसरा मुकाबला 22 जून (रविवार) को बारबाडोस (Barbados) के केव हिल स्थित थ्री डब्ल्यूज ओवल (Three Ws Oval, Cave Hill) मैदान पर खेला जाएगा. वेस्टइंडीज महिला टीम के खिलाफ दूसरा टी20 मुकाबला जीतकर तीन मैचों की सीरीज अपने नाम करने के इरादे से दक्षिण अफ्रीका महिला टीम उतरेगी. पहले टी20 में प्रोटियाज महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50 रन से जीत दर्ज की थी. इस जीत की नींव ओपनर तज़मिन ब्रिट्स ने रखी, जिन्होंने नाबाद 98 रनों की धमाकेदार पारी खेली. दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 183 रन बनाए और फिर वेस्टइंडीज को 20 ओवरों में 133 रनों पर रोक दिया. भारत और इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने दी डेविड लॉरेंस को श्रद्धांजलि, काली पट्टी बांधकर उतरे खिलाड़ी, तीसरे दिन की शुरुआत पर रखा गया मौन

वेस्टइंडीज महिला टीम के लिए एक बार फिर बल्लेबाज़ी संकट में नजर आई, जब टीम महज 49 रन पर अपने पांच विकेट गंवा चुकी थी. हालांकि, सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरी जनीलिया ग्लासगो ने नाबाद अर्धशतक जड़ते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. इससे पहले इसी महीने वेस्टइंडीज टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज 1-2 से हार चुकी है. कप्तान हेली मैथ्यूज़ की अगुवाई में मेज़बान टीम के लिए यह मुकाबला 'करो या मरो' जैसा होगा, जहां उन्हें सीरीज में बने रहने के लिए हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी.

वेस्टइंडीज बनाम साउथ अफ्रीका महिला दूसरा T20I 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के बीच टी20आई सीरीज़ 2025 का पहला मुकाबला 20 जून (शुक्रवार) को बारबाडोस के थ्री डब्ल्यूज ओवल मैदान पर भारतीय समयानुसार शाम 07:30 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस शाम 07:00 बजे किया जाएगा.

वेस्टइंडीज बनाम साउथ अफ्रीका महिला दूसरा T20I 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

दुर्भाग्यवश, भारत में वेस्टइंडीज बनाम साउथ अफ्रीका महिला टी20 मुकाबले का सीधा प्रसारण किसी भी टीवी चैनल पर उपलब्ध नहीं होगा. जिसके कारण इस रोमांचक मुकाबले का लिए टेलीकास्ट टीवी पर उपलब्ध नहीं होगा.

वेस्टइंडीज बनाम साउथ अफ्रीका महिला दूसरा T20I 2025 मैच का लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारतीय दर्शक वेस्टइंडीज बनाम साउथ अफ्रीका महिला टी20आई सीरीज़ 2025 का आधिकारिक डिजिटल ब्रॉडकास्टर FanCode है. जो पहले मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं.