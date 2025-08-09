Why MCC Puts Lord's Pitch For Sale: क्यों बिक रहा है लॉर्ड्स का आउटफील्ड? जानिए ‘होम ऑफ क्रिकेट’ के लिए एमसीसी की ऐतिहासिक पहल का खास उद्देश्य

लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड

MCC Puts Lord's Pitch For Sale: क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अनोखा मौका आया है, जब वे क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित मैदान लॉर्ड्स का एक हिस्सा अपने घर ले जा सकते हैं. मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) ने लॉर्ड्स के आउटफील्ड के 1.2 मीटर x 0.6 मीटर के टर्फ के टुकड़े बिक्री के लिए रखे हैं, जिनकी कीमत 50 पाउंड (करीब 50 यूरो) तय की गई है. इस पहल का मकसद मैदान की सुविधाओं में सुधार करना और MCC फाउंडेशन के लिए धन जुटाना है. 2002 के बाद पहली बार, प्रशंसकों को लॉर्ड्स का टर्फ खरीदने का मौका मिल रहा है. सितंबर में, MCC स्वयंसेवकों की मदद से आउटफील्ड की ऊपरी 15 मिलीमीटर परत को हटाकर ताज़ा बीज बोने की योजना बनाएगा, ताकि मैदान पर एक नई सतह तैयार की जा सके. ICC की पोस्टर ने दूर की रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की अटकलें, वनडे में 'हिटमैन' की कप्तानी का जलवा बरकरार

क्लब के लगभग 25,000 सदस्य हैं और उम्मीद है कि इस योजना से बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अच्छा खासा धन जुटाया जाएगा. जुटाई गई राशि का 10% MCC फाउंडेशन को दिया जाएगा. MCC ने अपने बयान में कहा, “MCC फाउंडेशन के लिए धन जुटाने और भविष्य में मैदान के विकास में मदद करने के लिए हम सभी सदस्यों को लॉर्ड्स के टर्फ का एक हिस्सा अपना बनाने का मौका दे रहे हैं, वह मंच जहां क्रिकेट के कई जादुई पल बने हैं.”

इसके साथ ही, MCC ने भविष्य की योजनाओं का भी खुलासा किया है। लॉर्ड्स के चीफ क्यूरेटर कार्ल मैकडरमॉट और डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस रॉब लिंच आने वाले वर्षों में ड्रॉप-इन पिच लगाने की संभावना पर काम कर रहे हैं. यह बदलाव मैदान की पिच को तेजी से रिप्लेस करने में मदद करेगा। हाल ही में, लॉर्ड्स ने दो यादगार टेस्ट मैचों की मेज़बानी की थी. एक में भारत बनाम इंग्लैंड का रोमांचक मुकाबला और दूसरा WTC 2025 फाइनल जिसमें ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका आमने-सामने थे.