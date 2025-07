IND vs ENG 5th Test 2025: जानिए गौतम गंभीर की ओवल पिच क्यूरेटर ली फॉर्टिस से क्यों हुई तीखी बहस? बल्लेबाज़ी कोच सितांशु कोटक ने बताया कारण, देखें वीडियो

India National Cricket Team vs England National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 टेस्ट सीरीज (Test Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला 31 जुलाई (बुधवार) से लंदन(London ) के केनिंग्टन ओवल(Kennington Oval) में खेला जाएगा. पांचवें और निर्णायक टेस्ट मैच से पहले माहौल काफी गरमाया हुआ है. जहां इंग्लैंड की टीम 2-1 की बढ़त के साथ ट्रॉफी जीतने की स्थिति में है, वहीं भारत के पास अब भी सीरीज़ को बराबरी पर समाप्त करने का मौका है. लेकिन इस हाई-वोल्टेज मुकाबले से पहले टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और ओवल के पिच क्यूरेटर ली फॉर्टिस के बीच अभ्यास सत्र के दौरान तीखी बहस हो गई. क्या जसप्रीत बुमराह खेलेंगे ओवल टेस्ट? जानिए एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के निर्णायक मुकाबले में तेज़ गेंदबाज़ की उपलब्धता की कितनी संभावना

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब टीम इंडिया के कोचिंग स्टाफ पिच के पास बातचीत कर रहे थे, तब क्यूरेटर ली फॉर्टिस ने अपने एक स्टाफ सदस्य के ज़रिए यह संदेश भेजा कि सभी को पिच से कम से कम 2.5 मीटर दूर रहना चाहिए. इसी दौरान गंभीर का पारा चढ़ गया और उन्होंने पिच क्यूरेटर से इस व्यवहार को लेकर ज़ोरदार तरीके से अपनी बात रखी. मामला इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच तीखी बहस भी हो गई.

गौतम गंभीर की ओवल पिच क्यूरेटर ली फॉर्टिस से क्यों हुई तीखी बहस?

“When we were looking at pitch, they asked us to stand 2.5m away. We were wearing joggers. It was very odd. Looking at wicket with rubber spike, nothing wrong. We see ground is not damaged. Its a pitch, not antique”

Sitanshu Kotak: Curator yelled at support staff when they were getting ice box. Gambhir objected at that. The way he spoke irked Gambhir. Everyone knows curator at The Oval is not the easiest person to deal with.

India will not lodge any official complaint.

— Sahil Malhotra (@Sahil_Malhotra1) July 29, 2025