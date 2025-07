'Agar Maine Pehle Bhi Nai Khela…', WCL 2025 सेमीफाइनल में पाकिस्तान से भिड़ंत पर सवाल पूछे जाने पर शिखर धवन ने दिया सीधा जवाब, जीता भारतीय फैंस का दिल, देखें वीडियो

Shikhar Dhawan(Photo Credit:Insta @what_shoaib_saw)

Shikhar Dhawan On WCL 2025 Semi-Finals vs Pakistan: विश्व चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 (World Championship of Legends 2025) के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे भू-राजनीतिक तनाव ने टूर्नामेंट पर गहरा असर डाला है. इस तनाव के चलते आयोजकों को टूर्नामेंट के लीग स्टेज में भारत चैंपियंस बनाम पाकिस्तान चैंपियंस का मुकाबला रद्द करना पड़ा था. अब जब सेमीफाइनल की तस्वीर साफ होती जा रही है और भारत के पाकिस्तान से टकराने की संभावनाएं बन रही हैं, तो एक बार फिर यह सवाल उठ खड़ा हुआ है. क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा? यहां देखें वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स सीजन 2 की ताज़ा टीम रैंकिंग, जानिए नेट रन रेट के साथ अपडेटेड पॉइंट्स टेबल

टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज और WCL 2025 में भारत चैंपियंस की अगुआई कर रहे शिखर धवन से इस मुद्दे पर हाल ही में एक पाकिस्तानी पत्रकार ने सवाल किया. इस पर धवन ने पहले तो पत्रकार से कहा कि आपने यह सवाल पूछने की जगह गलत चुनी है, फिर अपनी स्पष्ट राय रखते हुए कहा, "अगर मैंने पहले भी नहीं खेला, तो अभी भी नहीं खेलूंगा." शिखर धवन पहले भी इस विषय पर अपनी राय खुलकर रखते आए हैं। उन्होंने हमेशा राष्ट्रीय भावना को प्राथमिकता दी है और भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के माहौल में अपनी भूमिका को लेकर सख्त रुख अपनाया है.

शिखर धवन का बेबाक जवाब

गौरतलब है कि इसी बीच एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) ने एशिया कप 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 14 सितंबर को होना तय है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या धवन का यह रुख केवल वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स तक सीमित रहेगा या आगे भी भारतीय खिलाड़ी इसी रुख को बरकरार रखेंगे.