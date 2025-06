West Indies Women Beat South Africa Women, 3rd T20I Match 2025 Scorecard: तीसरे टी20 मुकाबले में वेस्ट इंडीज ने दक्षिण अफ्रीका को छह विकेट से रौंदा, 2-1 से सीरीज पर किया कब्जा; यहां देखें WI W बनाम SA W मैच का स्कोरकार्ड

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम वेस्ट इंडीज़ महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies Women's Cricket Team vs South Africa Women's National Cricket Team, 3rd T20I Match 2025 Scorecard Update: वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20आई सीरीज (WI-W vs SA-W T20I Series 2025) का तीसरा और निर्णायक मुकाबला 23 जून को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बारबाडोस (Barbados) के केव हिल स्थित थ्री डब्ल्यूज ओवल (Three Ws Oval, Cave Hill) मैदान में खेला गया. तीसरे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को छह विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही वेस्टइंडीज की टीम ने 2-1 से सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया हैं. इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई लौरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) कर रहीं थीं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान हेले मैथ्यूज (Hayley Matthews) के कंधों पर थीं. यह भी पढ़ें: WI W vs SA W 3rd T20I 2025 Live Toss & Scorecard: दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का किया फैसला, वेस्टइंडीज करेगी पहले गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

🚨 MATCH RESULT 🚨 An unforgettable contest filled with moments of brilliance! 🇿🇦🔥 The West Indies Women secured victory 6 wickets to take the T20I series 2-1 👏🏏.#AlwaysRising #WozaNawe pic.twitter.com/dFIhvThfMA — Proteas Women (@ProteasWomenCSA) June 23, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ 29 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट खोकर 147 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से स्टार बल्लेबाज मियां स्मिट ने सबसे ज्यादा नाबाद 59 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान मियां स्मिट ने 38 गेंदों पर सात चौका और एक एक छक्का लगाई. मियां स्मिट के अलावा कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने 28 रन बनाए.

दूसरी तरफ, वेस्टइंडीज की टीम को करिश्मा रामहरैक ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. वेस्टइंडीज की ओर से करिश्मा रामहरैक और अफी फ्लेचर ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. करिश्मा रामहरैक और अफी फ्लेचर के अलावा अफ़ी कप्तान हेले मैथ्यूज और शॉनिशा हेक्टर ने एक-एक विकेट चटकाए. वेस्टइंडीज की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 148 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 32 रन के स्कोर पर टीम के दो बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. वेस्टइंडीज की टीम ने 18.3 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. वेस्टइंडीज की तरफ से कप्तान हेले मैथ्यूज ने सबसे ज्यादा 65 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान हेले मैथ्यूज ने 50 गेंदों पर नौ चौका और एक छक्का लगाई. हेले मैथ्यूज के अलावा शेमाइन कैंपबे ने 42 रन बटोरे.

वहीं, दक्षिण अफ्रीका की टीम को मैरिज़ेन कप्प ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. दक्षिण अफ्रीका की ओर से मैरिज़ेन कप्प ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. मैरिज़ेन कप्प के अलावा सुने लुस और अयाबोंगा खाका ने एक-एक विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी: 147/6, 20 ओवर (तज़मिन ब्रिट्स 20 रन, सुने लुस 13 रन, लौरा वोल्वार्ड्ट 28 रन, मियाने स्मिट नाबाद 59 रन, मैरिज़ेन कप्प 1 रन, कराबो मेसो 5 रन, क्लो ट्रायॉन 9 रन और नादिन डी क्लर्क नाबाद 5 रन.)

वेस्टइंडीज की गेंदबाजी: (करिश्मा रामहरैक 2 विकेट, अफी फ्लेचर 2 विकेट, हेले मैथ्यूज 1 विकेट और शॉनिशा हेक्टर 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी: 148/4, 18.3 ओवर (कियाना जोसेफ 6 रन, हेले मैथ्यूज 65 रन, रियलेना ग्रिमोंड 5 रन, शेमाइन कैंपबेल 42 रन, चिनेले हेनरी नाबाद 20 रन और जैनिलिया ग्लासगो नाबाद 0 रन.)

दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी: (मारिज़ैन कप्प 2 विकेट, सुने लुस 1 विकेट और अयाबोंगा खाका 1 विकेट).