West Indies vs Pakistan, 1st T20I Match 2025 Scorecard: पहले टी20 मुकाबले में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 14 रनों से रौंदा, सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त; यहां देखें WI बनाम PAK मैच का स्कोरकार्ड

Pakistan National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team, 1st T20I Match 2025 Full Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 1 अगस्त को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला फ्लोरिडा (Florida) के सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड, लॉडरहिल (Central Broward Regional Park Stadium Turf Ground, Lauderhill) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने को 14 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही पाकिस्तान की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. वहीं, पाकिस्तान की टीम सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी. इस सीरीज में वेस्टइंडीज की अगुवाई शाई होप (Shai Hope) कर रहे हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान सलमान आगा (Salman Agha) के कंधों पर हैं.

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

इस रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 26 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. इसके बाद सईम अयूब और फखर जमान ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 107 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट खोकर 178 रन बनाए. पाकिस्तान की तरफ से सलामी बल्लेबाज सईम अयूब ने सबसे ज्यादा 57 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान सईम अयूब ने 38 गेंदों पर पांच चौके और दो छक्के लगाए. सईम अयूब के अलावा फखर जमान ने 28 रन बनाए.

दूसरी तरफ, वेस्टइंडीज की टीम को शमर जोसेफ ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. वेस्टइंडीज की ओर से शमर जोसेफ ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. शमर जोसेफ के अलावा जेसन होल्डर, अकील होसेन और रोमारियो शेफर्ड ने एक-एक विकेट चटकाए. वेस्टइंडीज की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 179 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ 72 रन बोर्ड पर जड़ दिए. वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में सात विकेट खोकर महज 164 रन ही बना सकीं. वेस्टइंडीज की तरफ से सलामी बल्लेबाज गहना एंड्रयू ने सबसे ज्यादा 35 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान गहना एंड्रयू ने 33 गेंदों पर एक चौका और तीन छक्के लगाए. गहना एंड्रयू के अलावा जॉनसन चार्ल्स ने भी 35 रन बटोरे.

वहीं, पाकिस्तान की टीम को मोहम्मद नवाज ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद नवाज ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. मोहम्मद नवाज के अलावा सईम अय्यूब ने दो विकेट चटकाए. दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार यानी 2 अगस्त को फ्लोरिडा के सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड, लॉडरहिल में भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 बजे से खेला जाएगा.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

पाकिस्तान की बल्लेबाजी: 178/6, 20 ओवर (साहिबजादा फरहान 14 रन, सईम अयूब 57 रन, फखर जमान 28 रन, हसन नवाज 24 रन, मोहम्मद नवाज 9 रन, सलमान आगा नाबाद 11 रन, फहीम अशरफ 16 रन और मोहम्मद हारिस नाबाद 6 रन.)

वेस्टइंडीज की गेंदबाजी: (शमर जोसेफ 3 विकेट, जेसन होल्डर 1 विकेट, अकील होसेन 1 विकेट और रोमारियो शेफर्ड 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी: 164/7, 20 ओवर (जॉनसन चार्ल्स 35 रन, ज्वेल एंड्रयू 35 रन, शाई होप 2 रन, गुडाकेश मोती 0 रन, शेरफेन रदरफोर्ड 11 रन, रोस्टन चेज़ 5 रन, रोमारियो शेफर्ड 12 रन, जेसन होल्डर नाबाद 30 रन और शमर जोसेफ नाबाद 21 रन.)

पाकिस्तान की गेंदबाजी: (मोहम्मद नवाज 3 विकेट, सईम अय्यूब 2 विकेट, शाहीन अफरीदी 1 विकेट और सुफियान मुकीम 1 विकेट).

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.