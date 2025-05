West Indies Beat Ireland, 3rd ODI Match 2025 Scorecard: तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज ने आयरलैंड को 197 रनों से रौंदा, बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने मचाया कोहराम, सीरीज 1-1 की बराबरी पर समाप्त; यहां देखें IRE बनाम WI मैच का स्कोरकार्ड

वेस्ट इंडीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Ireland National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 3rd ODI Match 2025 Scorecard Update: आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला आज यानी 25 मई को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डबलिन (Dublin) के दी विलेज ग्राउंड (The Village Ground) में खेला गया. तीसरे वनडे मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने आयरलैंड को 197 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही वेस्टइंडीज की टीम ने सीरीज एक-एक की बराबरी पर समाप्त की. बारिश की वहज से दूसरी पारी में आयरलैंड को 46 ओवर में 363 रन बनाने थे. इस सीरीज में आयरलैंड की अगुवाई पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) कर रहे हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान शाइ होप (Shai Hope) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Ireland vs West Indies 3rd ODI Match 2025 1st Inning Scorecard: वेस्टइंडीज ने आयरलैंड के सामने रखा 386 रनों का विशाल टारगेट, कीसी कार्टी ने खेली धुआंधार पारी; यहां देखें पहली पारी स्कोरकार्ड

आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का लाइव स्कोरकार्ड

इस रोमांचक मुकाबले में आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 32 रन के स्कोर पर टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद कीसी कार्टी रन और शाई होप ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 165 रन के पार लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में सात विकेट खोकर 385 रन बनाए. वेस्टइंडीज की तरफ से कीसी कार्टी ने सबसे ज्यादा 170 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान कीसी कार्टी ने 142 गेंदों पर 15 चौके और आठ छक्के लगाए. कीसी कार्टी के अलावा कप्तान शाई होप ने 75 रन बनाए.

दूसरी तरफ, आयरलैंड की टीम को बैरी मैक्कार्थी ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. आयरलैंड की ओर से बैरी मैक्कार्थी ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. बैरी मैक्कार्थी के अलावा लियाम मैक्कार्थी ने दो विकेट चटकाए. आयरलैंड की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 46 ओवर में 363 रन बनाने थे. बारिश के चलते दूसरी पारी में चार ओवर की कटौती की गई.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी आयरलैंड की टीम का आगाज भी निराशाजनक रहा और महज 40 रन के स्कोर पर टीम के तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद कैड कारमाइकल और लोर्कन टकर ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 110 रन के पार लेकर गए. आयरलैंड की टीम 28.2 ओवर में आठ विकेट खोकर महज 159 रन ही बना सकीं. आयरलैंड की तरफ से कैड कारमाइकल ने सबसे ज्यादा 48 रनों की पारी खेली. इस पारी के दौरान कैड कारमाइकल ने 61 गेंदों पर छह चौका और एक छक्का लगाया. कैड कारमाइकल के अलावा लोर्कन टकर ने 29 रन बटोरे.

वहीं, वेस्टइंडीज की टीम को जेडेन सील्स ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. वेस्टइंडीज की ओर से जेडेन सील्स ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. जेडेन सील्स के अलावा जस्टिन ग्रीव्स, अल्जारी जोसेफ और रोस्टन चेज़ ने एक-एक विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी: 385/7, 50 ओवर (ब्रैंडन किंग 1 रन, एविन लुईस 14 रन, कीसी कार्टी 170 रन, शाई होप 75 रन, अमीर जांगू 22 रन, जस्टिन ग्रीव्स 50 रन, मैथ्यू फोर्ड 12 रन, रोस्टन चेज़ नाबाद 7 रन और गुडाकेश मोती नाबाद 7 रन.)

आयरलैंड की गेंदबाजी: (बैरी मैक्कार्थी 3 विकेट, एंडी मैकब्राइन 1 विकेट, जॉर्ज डॉकरेल 1 विकेट और लियाम मैक्कार्थी 2 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

आयरलैंड की बल्लेबाजी: 159/8, 28.2 ओवर (एंड्रयू बालबर्नी 3 रन, पॉल स्टर्लिंग 26 रन, कैड कारमाइकल 48 रन, हैरी टेक्टर 0 रन, लोर्कन टकर 29 रन, जॉर्ज डॉकरेल 23 रन, जॉर्डन नील रन, एंडी मैकब्राइन रन, बैरी मैक्कार्थी रन, जोशुआ लिटिल रन और लियाम मैक्कार्थी रन.)

वेस्टइंडीज की गेंदबाजी: (जेडेन सील्स 3 विकेट, जस्टिन ग्रीव्स 1 विकेट, अल्जारी जोसेफ 1 विकेट, रोस्टन चेज़ 1 विकेट).