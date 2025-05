Ireland vs West Indies 3rd ODI Match 2025 1st Inning Scorecard: वेस्टइंडीज ने आयरलैंड के सामने रखा 386 रनों का विशाल टारगेट, कीसी कार्टी ने खेली धुआंधार पारी; यहां देखें पहली पारी स्कोरकार्ड

Ireland National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 3rd ODI Match 2025 1st Inning Scorecard Update: आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला आज यानी 25 मई को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डबलिन (Dublin) के दी विलेज ग्राउंड (The Village Ground) में खेला जा रहा हैं. दूसरा वनडे मुकाबला बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया हैं. इसके साथ ही आयरलैंड की टीम ने इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई हुई हैं. अब आयरलैंड की टीम तीसरा मुकाबला जीतकर सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. दूसरी तरफ, वेस्टइंडीज की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. इस सीरीज में आयरलैंड की अगुवाई पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) कर रहे हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान शाइ होप (Shai Hope) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: IRE vs WI 3rd ODI 2025 Toss Update And Live Scorecard: आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला, यहां एक क्लिक पर देखें लाइव स्कोरकार्ड

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में आयरलैंड बनाम वेस्टइंडीज के बीच अबतक कुल 17 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज का पड़ला भारी रहा हैं. वेस्टइंडीज की टीम ने 11 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, आयरलैंड की टीम को महज चार मैचों में जीत हासिल हुई हैं. वहीं, दो मैच का कोई नतीजा नहीं निकला हैं.

आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का लाइव स्कोरकार्ड

Since the first ODI in 1999, this is the highest total at this Dublin ground — 385/7 by West Indies - in 28 ODIs here. Absolute carnage! 💥🌪️ #KeacyCarty #IREvWI #MenInMaroon #BackingGreen☘️ #Dublin pic.twitter.com/W9hW97nlCX

— lightningspeed (@lightningspeedk) May 25, 2025