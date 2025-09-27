Asia Cup 2025: वकार यूनुस का इस पाकिस्तानी खिलाड़ी पर फूटा गुस्सा, बोले- 'इसे टीम से बाहर बिठाओ'

(Photo : X)

Asia Cup 2025 Final India vs Pakistan: एशिया कप 2025 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाना है. पाकिस्तान की टीम जैसे-तैसे फाइनल में तो पहुंच गई है, लेकिन भारत से दो बार बुरी तरह हारने के बाद उनकी टीम में टेंशन का माहौल है. खासकर कुछ खिलाड़ियों का खराब प्रदर्शन टीम के लिए सिरदर्द बना हुआ है. इसी बीच, पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वकार यूनुस एक खिलाड़ी के प्रदर्शन से इतने नाराज हो गए हैं कि उन्होंने उसे सीधे-सीधे टीम से बाहर करने की मांग कर दी है.

यह खिलाड़ी हैं सईम अयूब, जिनका बल्ला पूरे एशिया कप में खामोश रहा है. सईम ने इस टूर्नामेंट के 6 मैचों में सिर्फ 23 रन बनाए हैं. हैरानी की बात तो यह है कि वह 6 में से 4 मैचों में अपना खाता तक नहीं खोल पाए, यानी जीरो पर आउट हो गए. अब जब अगला मैच भारत के खिलाफ फाइनल जैसा महामुकाबला है, तो वकार यूनुस कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहते.

एक शो में बात करते हुए वकार यूनुस ने साफ-साफ कहा, "देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि इस लड़के को बेंच पर बिठाने की जरूरत है. ऐसा नहीं है कि उसमें टैलेंट नहीं है, वह बहुत टैलेंटेड है और पाकिस्तान क्रिकेट का भविष्य भी है. लेकिन कभी-कभी जब आपका समय खराब चल रहा होता है, तो आप और नीचे धंसते चले जाते हैं. सईम के साथ भी यही हो रहा है. मैदान पर उतरते वक्त उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत खराब थी."

वकार ने आगे बताया कि सईम अयूब को टीम में सिर्फ इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि वह थोड़ी-बहुत गेंदबाजी कर लेते हैं. लेकिन वकार का मानना है कि पाकिस्तान को उनकी गेंदबाजी की नहीं, बल्कि उनकी बल्लेबाजी की चिंता करनी चाहिए.

उन्होंने कहा, "पाकिस्तान टीम उसे सिर्फ इसलिए खिला रही है क्योंकि वह गेंदबाजी कर सकता है. आपको उसकी गेंदबाजी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को उसकी बल्लेबाजी की चिंता करनी चाहिए. क्या वह हमें रन बनाकर देगा? फिलहाल तो ऐसा होता नहीं दिख रहा है."

वकार ने टीम मैनेजमेंट को सलाह देते हुए कहा, "कभी-कभी युवा खिलाड़ियों की देखभाल करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप उन्हें कुछ समय के लिए खेलने ही न दें. उसे अपने खेल को और गहराई से समझने और रन बनाने के तरीके खोजने की जरूरत है."

अब देखना यह होगा कि फाइनल जैसे बड़े मैच से पहले पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट अपने इस युवा खिलाड़ी पर भरोसा जताता है या वकार यूनुस की सलाह मानकर उसे बाहर बिठाता है.