UAE vs IRE, 1st T20I Match Prediction: दुबई में आज संयुक्त अरब अमीरात बनाम आयरलैंड के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

संयुक्त अरब अमीरात बनाम आयरलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

United Arab Emirates National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team, 1st T20I Match Winner Prediction: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 29 जनवरी को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. यूएई टीम ने अपना पिछला मैच एशिया कप राइजिंग स्टार के दौरान पाकिस्तान-ए के खिलाफ खेला था जिसमें वह 9 विकेट से हारकर बाहर हो गई थी. दूसरी ओर आयरलैंड ने हाल ही में इटली के खिलाफ टी20 सीरीज 2-1 से जीती है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में संयुक्त अरब अमीरात की कमान मुहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) के हाथों में हैं. जबकि, आयरलैंड की अगुवाई पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: South Africa vs West Indies, 2nd T20I Match Preview: आज दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

दोनों टीम इस श्रृंखला में भी जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगी. यह मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान पर अभी तक 82 मैच खेला गया है. इस मैदान पर वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान के खिलाफ श्रृंखला में स्पिनरों का बोलबाला देखने को मिला है. दोनों टीम अपने पिछले प्रदर्शन को भुलाकर इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगी. आगामी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए भी यह सीरीज काफी महत्वपूर्ण होने वाली है. दोनों टीमों की नजर इस सीरीज के जरिए टी20 वर्ल्ड कप से पहले अपनी रणनीति को परखने पर होगी.

संयुक्त अरब अमीरात बनाम आयरलैंड टी20 हेड-टू-हेड (UAE vs IRE T20I Head to Head Stats)

संयुक्त अरब अमीरात बनाम आयरलैंड के बीच अबतक कुल नौ टी20 इंटरनेशनल खेले गए हैं. इस दौरान आयरलैंड की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. आयरलैंड की टीम ने पांच मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, संयुक्त अरब अमीरात की टीम को महज चार मैचों में जीत नसीब हुई है. अब तक खेले गए टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में संयुक्त अरब अमीरात क्रिकेट टीम और आयरलैंड क्रिकेट टीम के बीच बहुत ज्यादा मैच नहीं हुए हैं, लेकिन जितने भी मुकाबले हुए हैं, वे काफ़ी रोमांचक रहे हैं.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (UAE vs IRE Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में आयरलैंड की टीम का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. संयुक्त अरब अमीरात की टीम के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर आयरलैंड की टीम की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. आयरलैंड की टीम के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे सीरीज का पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

आयरलैंड की जीत की संभावना: 60%

संयुक्त अरब अमीरात की जीत की संभावना: 40%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (UAE vs IRE 1st T20I Match Playing Prediction)

संयुक्त अरब अमीरात: मुहम्मद ज़ोहैब, मुहम्मद वसीम (कप्तान), आसिफ खान, राहुल चोपड़ा (विकेट कीपर), अलीशान शराफू, हर्षित कौशिक, ध्रुव पाराशर, मुहम्मद जवादुल्लाह, हैदर अली, मुहम्मद रोहिद खान, जुनैद सिद्दीकी.

आयरलैंड: पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), हैरी टेक्टर, गैरेथ डेलानी, कर्टिस चैंपहर, जॉर्ज डॉकरेल, लोरकन टकर (विकेट कीपर), मैथ्यू हम्फ्रीज़, मार्क अडायर, जोशुआ लिटिल, बैरी मैकार्थी, क्रेग यंग.

नोट: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.